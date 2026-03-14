Từ cuộc thi 'Công dân với bầu cử' đến sự háo hức khi lần đầu được bỏ phiếu 14/03/2026 05:48

(PLO)- Từ những bài thi trực tuyến của Cuộc thi “Công dân với bầu cử”, gần 70.000 lượt người dân đã cùng tìm hiểu pháp luật bầu cử. Nhiều cử tri trẻ như sinh viên y khoa Phạm Minh Phát đang háo hức chờ ngày đi bầu.

Cuộc thi “Công dân với bầu cử” do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ kết thúc vào ngày mai (15-3).

Sau hơn một tháng triển khai với 6 kỳ thi liên tiếp, Ban tổ chức ghi nhận gần 70.000 lượt người dân tham gia dự thi. Con số này cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm của người dân đối với việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

“Mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa rất lớn”

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội. Không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn có sinh viên, giáo viên, người cao tuổi hay cán bộ hưu trí.

Nhiều người tham gia cho biết, thông qua cuộc thi, họ có dịp đọc lại và tìm hiểu kỹ hơn các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Là một trong những thí sinh đạt giải ba của Cuộc thi, Phạm Minh Phát, sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ việc tham gia cuộc thi đã giúp Phát hiểu rõ hơn về ý nghĩa của quyền bầu cử và bản thân cảm thấy rất hào hứng khi đây cũng là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia bầu cử.

Bạn Phạm Minh Phát, sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh đạt giải Ba Kỳ 5.

Phát cho biết trước đây chỉ theo dõi các thông tin về bầu cử qua báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, khi biết mình đã đủ tuổi và sắp được cầm lá phiếu lần đầu tiên, cảm xúc lại hoàn toàn khác.

“Em cảm thấy rất vui và cũng có chút hồi hộp. Trước đây em chỉ nghĩ bầu cử là chuyện của xã hội nói chung, nhưng khi mình trở thành cử tri thực sự thì mới cảm nhận rõ đó là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân,” Phát chia sẻ.

Theo Phát, việc tham gia Cuộc thi “Công dân với bầu cử” đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như ý nghĩa của việc tham gia bầu cử. Trong quá trình làm bài thi, Phát đã chủ động tìm đọc thêm nhiều thông tin về bầu cử, quy trình bỏ phiếu...

“Nhờ cuộc thi, em hiểu rõ hơn rằng mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Đó là cách để người dân thể hiện ý chí, lựa chọn những người có năng lực và trách nhiệm đại diện cho mình,” Phát nói.

Nhắc đến ngày bầu cử sắp tới, nam sinh ngành y cho biết bản thân vừa háo hức vừa tò mò vì chưa từng trực tiếp trải nghiệm không khí của ngày bầu cử.

Là sinh viên ngành y, lĩnh vực gắn liền với sứ mệnh chăm sóc và phục vụ cộng đồng - Phát cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu được cử tri lựa chọn sẽ thật sự lắng nghe tiếng nói của người dân, quan tâm nhiều hơn đến những chính sách thiết thực về y tế, giáo dục và đời sống xã hội.

“Em rất mong chờ ngày được đến điểm bỏ phiếu và tự tay thực hiện quyền công dân của mình. Đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt khi mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn với xã hội,” Phát bày tỏ.

Sẽ bầu chọn những đại biểu luôn vì dân

Chia sẻ với PV, thầy Bùi Quang Hiển, giáo viên Toán Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), cho biết thầy biết đến và tham gia cuộc thi “Công dân với bầu cử” thông qua sự phát động của nhà trường.

Thầy Bùi Quang Hiển, giáo viên Toán Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM).

Theo thầy Hiển, với đặc thù là một giáo viên, việc tham gia cuộc thi không chỉ nhằm hưởng ứng phong trào tìm hiểu pháp luật mà còn là cơ hội để bản thân nâng cao kiến thức về pháp luật bầu cử, từ đó có thể lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến học sinh và cộng đồng.

“Là giáo viên, tôi luôn ý thức rằng ngoài việc giảng dạy kiến thức, mình cũng cần góp phần giáo dục ý thức công dân cho học sinh. Tham gia cuộc thi giúp tôi hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử, qua đó có thể chia sẻ, định hướng để học sinh thêm quan tâm đến các vấn đề của xã hội và đất nước”, thầy Hiển chia sẻ.

Thầy Hiển cho biết bản thân rất vui khi đạt giải ba kỳ 5 của cuộc thi. Theo thầy, đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu pháp luật, góp phần xây dựng ý thức pháp luật trong cộng đồng.

Gửi gắm kỳ vọng trước thềm cuộc bầu cử sắp tới, thầy Hiển bày tỏ mong muốn: “Tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để cử tri lựa chọn được những đại biểu thực sự có tâm huyết, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân, từ đó góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn".



Thầy Bùi Quang Hiển, giáo viên Toán Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Ảnh: TM

Các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bầu cử sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân nhằm giúp cử tri nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân khi tham gia vào Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Cuộc thi được chính thức phát động từ ngày 3-2-2026 đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và diễn ra trong thời gian Nhân dân tham gia nhiều hoạt động sôi nổi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hệ thống câu hỏi trang bị kiến cơ bản về cuộc bầu cử, đặc biệt Ban Tổ chức quan tâm đến nhóm cử tri trẻ lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Do vậy, cuộc thi đã thu hút đông đảo công dân là học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên tham gia cuộc thi.

"Ban Tổ chức rất vui và xúc động trước sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong Nhân dân", bà Trần Thị Hồng Hạnh cho biết.

Cũng theo Trưởng Ban tổ chức, dù cuộc thi chưa kết thúc nhưng với số lượng gần 70.000 người tham gia và sự lan tỏa ý nghĩa từ cuộc thi này, Ban Tổ chức rất tin tưởng cử tri Thành phố sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình vào Ngày bầu cử - 15-3-2026. Các cử tri sẽ tích cực đi bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, chọn ra được những đại diện ưu tú nhất, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử lần này.