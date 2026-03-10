11.219 lượt dự thi Kỳ 5 'Công dân với bầu cử', Kỳ 6 đang diễn ra 10/03/2026 06:00

(PLO)- Ban Tổ chức vừa công bố kết quả Kỳ 5 Cuộc thi “Công dân với bầu cử” với 11.219 lượt dự thi. Kỳ 6 - kỳ cuối, đang diễn ra.

Ngày 9-3, Ban tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử” đã công bố kết quả Kỳ 5. Kỳ 5 cuộc thi có 11.219 lượt dự thi; tiếp tục cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đối với sân chơi tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Căn cứ kết quả chấm thi và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức công bố các thí sinh đạt giải Kỳ 5. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Lương Thị Kim Loan; giải Nhì thuộc về thí sinh Đỗ Thanh Liêm; giải Ba gồm các thí sinh: Bùi Quang Hiển; Phạm Minh Phát.

Chi tiết thí sinh đạt giải được công bố tại đây:https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-5-11.

Các thí sinh đạt giải là những người trả lời đúng các câu hỏi của cuộc thi và có dự đoán chính xác hoặc gần đúng nhất số lượng người tham gia dự thi trong kỳ.

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải chủ động liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.

Đáp án Kỳ 5 đã được công bố trong tài liệu đính kèm để người dân tiện tra cứu: 05-QĐ-BTC.signed-4-5.pdf

Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến Ban Tổ chức sẽ thông báo trong thời gian tới.

Theo Ban Tổ chức, qua từng kỳ thi, Cuộc thi “Công dân với bầu cử” ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, từ đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, người lao động đến đội ngũ giáo viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao nhận thức của công dân về hoạt động bầu cử.