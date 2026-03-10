11.219 lượt dự thi Kỳ 5 'Công dân với bầu cử', Kỳ 6 đang diễn ra

Ngày 9-3, Ban tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử” đã công bố kết quả Kỳ 5. Kỳ 5 cuộc thi có 11.219 lượt dự thi; tiếp tục cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đối với sân chơi tìm hiểu pháp luật về bầu cử.
Căn cứ kết quả chấm thi và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức công bố các thí sinh đạt giải Kỳ 5. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Lương Thị Kim Loan; giải Nhì thuộc về thí sinh Đỗ Thanh Liêm; giải Ba gồm các thí sinh: Bùi Quang Hiển; Phạm Minh Phát.
Chi tiết thí sinh đạt giải được công bố tại đây:https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-5-11.
Các thí sinh đạt giải là những người trả lời đúng các câu hỏi của cuộc thi và có dự đoán chính xác hoặc gần đúng nhất số lượng người tham gia dự thi trong kỳ.
Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải chủ động liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.
Đáp án Kỳ 5 đã được công bố trong tài liệu đính kèm để người dân tiện tra cứu: 05-QĐ-BTC.signed-4-5.pdf
Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến Ban Tổ chức sẽ thông báo trong thời gian tới.
Theo Ban Tổ chức, qua từng kỳ thi, Cuộc thi “Công dân với bầu cử” ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, từ đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, người lao động đến đội ngũ giáo viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao nhận thức của công dân về hoạt động bầu cử.
Đang diễn ra kỳ thi cuối "Công dân với bầu cử"
Sau 5 kỳ thi liên tiếp thu hút hàng chục ngàn lượt tham gia, Kỳ 6 - kỳ cuối cùng của Cuộc thi "Công dân với bầu cử", đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 9-3.
Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia Kỳ 6 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi.
Trong chặng cuối của cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Bởi mỗi lượt tham gia không chỉ góp phần làm nên thành công của cuộc thi mà còn là một bước nhỏ trong hành trình nâng cao kiến pháp luật cho người dân của Ban Tổ chức cuộc thi.