(PLO)- Với 12.670 lượt dự thi Kỳ 4, cuộc thi "Công dân với bầu cử" tiếp tục tăng nhiệt khi Kỳ 5 ghi nhận hơn 6.500 lượt tham gia chỉ sau 3 ngày.

Sau hơn 1 tháng tranh tài, cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM đã bước vào kỳ 5 với sự tham gia sôi nổi của các thí sinh.

Cuộc thi "Công dân với bầu cử" đang thu hút ngày càng nhiều người tham gia thi. Ảnh: TM

Hiểu luật để thực hiện quyền một cách trọn vẹn

Kỳ 5 của cuộc thi đã chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 2-3 và kéo dài đến hết ngày 8-3. Người dân có thể tiếp tục tham gia dự thi trực tuyến tại đường link: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn.

Trước đó, kỳ 4 của cuộc thi ghi nhận 12.670 lượt dự thi, một con số hết sức ấn tượng, là minh chứng cho sự quan tâm và chủ động tìm hiểu pháp luật của người dân trước ngày bầu cử.

Từ những bài thi trực tuyến với thao tác đơn giản, mỗi công dân sẽ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời làm gương trong việc chủ động tìm hiểu pháp luật, khiến ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của niềm tin và trách nhiệm.

Trao đổi với PV, ông Võ Tấn Dũng (ngụ TP.HCM, thí sinh đạt giải Nhất Kỳ 4) chia sẻ niềm vui giản dị nhưng chân thành: “Tôi rất vui vì đạt giải, nhưng điều quan trọng hơn là tôi hiểu rõ hơn các quy định về bầu cử. Trước đây mình chỉ nắm thông tin ở mức cơ bản; còn qua cuộc thi, tôi có dịp đọc kỹ hơn về nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và trách nhiệm của cử tri. Khi hiểu luật, mình sẽ tham gia bầu cử với sự tự tin và trách nhiệm hơn".

Theo ông Dũng, mỗi câu hỏi trong cuộc thi giống như một lời nhắc nhở về quyền làm chủ của người dân - quyền được lựa chọn, được gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện.

Bài học về trách nhiệm công dân

Giải Nhì Kỳ 4 thuộc về ông Võ Minh Quân (ngụ TP.HCM), hiện là giáo viên giáo dục thể chất tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Châu Đức, TP.HCM). Với ông Quân, việc tham gia cuộc thi không chỉ đơn thuần là thử sức kiến thức, mà còn là cách để người thầy tự làm gương cho học sinh về tinh thần công dân.

Ông Võ Minh Quân cho rằng cuộc thi giúp ông hiểu sâu hơn về quyền bầu cử và mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe, quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực giáo dục. Ảnh: TRÍ MINH

“Là giáo viên, tôi nghĩ mình cần chủ động tìm hiểu pháp luật để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Tham gia cuộc thi giúp tôi hệ thống lại kiến thức về quyền bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu, cũng như vai trò của cử tri trong việc lựa chọn đại biểu. Khi hiểu rõ bản chất của lá phiếu, mình sẽ trân trọng hơn quyền của mình” - ông Quân chia sẻ.

Ông Quân cho rằng giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn thể hiện qua hành động và thái độ sống. Khi thầy cô nghiêm túc tìm hiểu pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đó cũng là một bài học thực tế về trách nhiệm công dân cho học sinh.

“Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ thật sự lắng nghe tiếng nói của người dân, quan tâm đến giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt hơn. Là người làm nghề giáo, tôi càng mong tiếng nói của ngành giáo dục được quan tâm hơn nữa" - ông Quân bày tỏ.

Ông Quân cũng cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin về cuộc thi đến đồng nghiệp, người thân và bạn bè. “Khi mỗi người dân hiểu luật và tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm, tôi tin chúng ta sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng" - ông Quân nói.

