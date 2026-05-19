Quy định mới về nội quy tiếp công dân tại TP.HCM từ tháng 5-2026 19/05/2026 18:11

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành nội quy tiếp công dân, quy định chi tiết những việc người dân không được làm, số lượng người đại diện khi khiếu nại đông người...

Ngày 19-5, UBND TP.HCM ban hành quyết định về nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TP.

Theo đó, thời gian tiếp công dân được thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết thực hiện theo quy định pháp luật). Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Trụ sở tiếp công dân TP.HCM được bố trí tại ba cơ sở. Cụ thể, trụ sở chính ở số 15 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa; trụ sở 2 tại số 1000 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một; trụ sở 3 tại số 588/1 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa.

Theo quy định, công dân phải mặc trang phục lịch sự; nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.

Đồng thời, công dân phải tuân thủ, chấp hành nghiêm Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân TP. Người dân phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí vào nơi tiếp công dân; có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân. Nghiêm cấm việc kích động, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức tiếp công dân, người thi hành công vụ.

Công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; không được can thiệp trái pháp luật việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì việc cử đại diện được thực hiện theo quy định. Trong đó, trường hợp có từ 5 đến 10 người thì cử 1 hoặc 2 người đại diện; trường hợp có từ 10 người trở lên thì cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

Ngoài ra, người dân không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm, chụp ảnh, treo băng rôn, biểu ngữ khi chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi Trụ sở Tiếp công dân TP, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

Đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, phải mặc trang phục lịch sự, đeo thẻ công chức theo quy định. Cán bộ phải có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp công dân.

Song song đó, cán bộ phải tiếp nhận đơn đúng thẩm quyền; giải thích, hướng dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Cán bộ công chức yêu cầu người vi phạm Nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về hành vi vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, giữ bí mật thông tin người tố cáo theo đúng quy định.