TAND Tối cao tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm nào? 11/04/2026 07:17

(PLO)- TAND Tối cao tổ chức tiếp công dân thường xuyên ở 2 địa điểm tại TP Hà Nội và TP.HCM.

TAND Tối cao vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-TANDTC về ban hành nội quy tiếp công dân của TAND Tối cao. Ban hành kèm theo quyết định này là nội quy tiếp công dân của TAND Tối cao.

Địa điểm và thời gian tiếp công dân

Theo quyết định, TAND Tối cao tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại 2 địa điểm. Tại Hà Nội là số 01 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; tại TP.HCM là số 26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Trường hợp có thay đổi về địa điểm tiếp công dân thường xuyên, TAND tối cao sẽ thông báo theo quy định.

Thời gian tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần, buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Lịch tiếp công dân của Chánh án TAND Tối cao được thực hiện theo Quy chế tiếp công dân của TAND Tối cao, ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-TANDTC ngày 31-3-2026 của Chánh án TAND Tối cao.

Công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh có các quyền trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh; nhận thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý vụ việc…

Đồng thời, công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ chấp hành nội quy tiếp công dân, hướng dẫn của người tiếp công dân; có thái độ đúng mực, tôn trọng người thi hành công vụ. Trình bày trung thực sự việc; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan; ký xác nhận hoặc điểm chỉ đối với nội dung đã trình bày được người tiếp công dân ghi chép lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình. Không tự ý ghi âm, ghi hình khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân…

Về trách nhiệm của người tiếp công dân, khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải mặc trang phục ngành Tòa án và đeo thẻ công chức theo quy định. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân; lắng nghe, tiếp nhận đơn hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung trình bày. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết…

Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Tại Điều 4 nội quy đã quy định về các trường hợp từ chối tiếp công dân. Đó là trường hợp người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy tiếp công dân. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Cạnh đó, người khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh thuộc một trong các trường hợp sau đây cũng bị từ chối tiếp công dân:

- Bản án, quyết định tố tụng, hành vi tố tụng bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

- Người đại diện hoặc ủy quyền không hợp pháp;

- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại đã hết nhưng không có lý do chính đáng;

- Việc khiếu nại đã được tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của tòa án; các nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ.

Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.