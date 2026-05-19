Học Bác tinh thần hành động cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình 19/05/2026 06:00

(PLO)- Việc học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành áp lực tự thân để mỗi cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo ra những giá trị thực chất cho người dân.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) diễn ra trong bối cảnh cả nước và TP.HCM đang bước vào nhiệm kỳ hành động mạnh mẽ theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Hơn lúc nào hết, những tư tưởng cốt lõi của Người như “dân là gốc”, “nói đi đôi với làm” càng vẹn nguyên giá trị thời sự, trở thành kim chỉ nam soi đường để đội ngũ cán bộ hành động quyết liệt trong kỷ nguyên mới.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II, nhấn mạnh: Học Bác hiện nay phải trở thành áp lực tự thân để mỗi cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo ra giá trị thực chất cho nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu - TTXVN

Học tinh thần tiên phong, đổi mới

. Phóng viên: Thưa ông, khi TP.HCM và cả nước bước vào nhiệm kỳ hành động theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, cán bộ học Bác trước hết cần học điều gì để tạo ra được hiệu quả thực chất?

+ TS Vũ Trung Kiên: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc và công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Khái quát này của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và vẫn mang tính thời sự.

Thỉnh thoảng đâu đó chúng ta nghe ý kiến cho rằng sở dĩ có sai lầm, khuyết điểm là do bất cập của quy định. Nếu vậy thì phải quay trở lại trả lời câu hỏi: Vậy quy định do ai làm ra? Xét đến cùng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có một nhiệm vụ quan trọng đó là tham mưu ban hành và thực thi chính sách.

Khi nghĩ về Hồ Chí Minh, chúng ta thường nghĩ ngay tới một nhà tư tưởng, nhà chính trị, một lãnh tụ thiên tài nhưng rõ ràng Hồ Chí Minh là một nhà hành động cách mạng, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều và theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã vạch ra.

Đại hội XIV đề cập rất nhiều đến đổi mới tư duy. Một nhà báo nước ngoài từng nói đại ý rằng người ta không thể trở thành Hồ Chí Minh nhưng ở Hồ Chí Minh, mỗi người đều có thể học được điều gì đó để tốt lên. Đối chiếu với những yêu cầu mà Đại hội XIV đã đề ra, việc học Bác đầu tiên có lẽ là học về tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo.

Cũng vậy, Đại hội XIV xác định thực hành “dân là gốc” với tiêu chí rất cụ thể là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Các công việc phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể. Đây cũng chính là những đòi hỏi mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt ra.

Cán bộ phải xác định rõ vị trí của mình

. Đại hội XIV đã xác định thực hành “dân là gốc”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng liên tục nhấn mạnh thông điệp này, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cán bộ. Vậy cán bộ phải làm gì để hiện thực hóa kim chỉ nam này?

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong trả lời báo chí trước thềm năm mới 2026 đã khẳng định khát vọng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trước hết phải được đo bằng những điều rất đời thường: Người dân có việc làm tốt hơn không, thu nhập có ổn định hơn không; có chỗ ở đàng hoàng hơn, to đẹp hơn không; con cái học hành có thuận lợi hơn không, bệnh tật có được chăm sóc tốt hơn không, người già có được nương tựa không, vùng khó khăn có được trợ giúp kịp thời không...

Tôi cho rằng nếu kết quả phục vụ nhân dân là thước đo thì đó phải được đo bằng hiệu quả cụ thể. Lời hứa danh dự trước nhân dân như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là nguyên tắc nhất quán, nói thì phải làm, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Với tất cả mục tiêu, khát vọng lớn mà Đại hội XIV đề ra, chắc chắn là một thử thách, một áp lực không nhỏ, thậm chí nặng nề đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người “đứng mũi chịu sào”. Tuy nhiên, chính áp lực này cũng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là những người được giao giữ các trọng trách rèn luyện thử thách để hoàn thiện mình hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong bài thơ Nghe tiếng giã gạo đã viết: “Sống ở trên đời người cũng vậy/ Gian nan rèn luyện mới thành công”.

Cơ đồ đất nước hôm nay không tự nhiên mà có, đó là kết quả sự hy sinh máu xương của biết bao thế hệ tiền nhân. Những cánh đồng thẳng cánh cò bay hôm nay cũng đâu phải tự nhiên mà có - để có nó, các thế hệ nông dân Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu trên ruộng đồng.

Vậy nên, khi cán bộ, đảng viên nếu cảm thấy áp lực nặng nề, hãy bình tâm lại và tự trả lời câu hỏi rằng vị trí mà mình đảm nhiệm là từ đâu? Có phải chính là do nhân dân giao phó trọng trách. Từ đâu thì xin hãy trở về nơi đó, từ dân thì hãy trở về với dân.

Thực hành “dân là gốc”, cần nhớ và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Hiểu sâu sắc điều này sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên thêm niềm tin, thêm tinh thần trách nhiệm… để vượt lên những khó khăn, thách thức hay những áp lực, trở ngại vì cơ đồ vững bền của đất nước.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, tháng 4-2025. Ảnh: NHÂN DÂN

Thiết lập các kênh giám sát, phản hồi

. Nhiều ý kiến cho rằng học Bác hôm nay không chỉ là rèn đạo đức mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Ông nhìn nhận thế nào về quan điểm này?

+ Rèn luyện đạo đức, tác phong theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là để làm việc tốt hơn, sống tốt hơn. Vậy thì học và làm theo Bác về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chính là biến lý luận thành hành động cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, đất nước và nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng khuyến khích đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung với nhiều quy định bảo vệ chính là tiền đề quan trọng. Điều này một mặt bảo đảm an toàn để mỗi cán bộ, công chức phát huy tinh thần, năng lực, trình độ, bản lĩnh của cá nhân đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

Mặt khác, ngoài những cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo thì cũng rất cần những nhà lãnh đạo có tinh thần và tư duy đổi mới để dẫn dắt, cổ vũ, động viên và bảo vệ cấp dưới.

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Bình, TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: PHẠM HẢI

. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “nói đi đôi với làm” là yêu cầu căn cốt đối với cán bộ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có tình trạng cam kết nhiều nhưng hiệu quả thực thi chưa tương xứng?

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao hiệu quả thiết thực, vậy nên việc học và làm theo Bác chắc chắn phải hướng đến thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”. Trong bối cảnh hiện nay không chỉ làm mà còn làm đến nơi, đến chốn và cho ra kết quả, sản phẩm cụ thể.

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành áp lực tự thân về trách nhiệm và hiệu quả công vụ, thay vì chỉ dừng ở các tiêu chí hình thức thì cần định lượng hóa các cam kết với những tiêu chí đo lường cụ thể. Cụ thể, lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ và sự tín nhiệm của người dân làm thước đo chính. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và minh bạch hóa các quy trình thực thi cũng như thiết lập các kênh thông tin để người dân giám sát, phản hồi.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, bởi khi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền và muốn cho người ta theo thì mình phải trở thành mực thước cho người ta bắt chước.

. Xin cảm ơn ông.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong đội ngũ Từ khi có Đảng, TP.HCM là nơi khởi phát của nhiều phong trào mang tính dấn thân, sáng tạo, bản lĩnh và đổi mới. Chính tinh thần đó là môi trường tốt để trui rèn đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cũng chính tinh thần ấy đi vào trong cuộc sống đem lại những thành tựu lớn đã tạo nên một sinh khí, cổ vũ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ một chút, chúng ta không khó để nhận ra rằng những đổi mới, sáng tạo, đột phá từ TP.HCM thường xuất hiện vào những thời điểm mang tính bước ngoặt, đặc biệt thường xuất hiện gắn với những nhà lãnh đạo tiêu biểu cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh mới, để xứng đáng với kỳ vọng và vị thế của đô thị đầu tàu, chúng tôi cho rằng TP.HCM cần phải khơi dậy mạnh mẽ trở lại tinh thần và tư duy đột phá này trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức. Khi đó, TP.HCM chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững vai trò ngọn cờ đầu, góp phần quan trọng đưa cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. TS VŨ TRUNG KIÊN

Học Bác từ tinh thần trách nhiệm với nhân dân Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên phải lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất, mọi chủ trương, hành động đều phải hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân. Trải qua các giai đoạn cách mạng, lời căn dặn ấy vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang vươn mình hiện thực hóa những mục tiêu bứt phá của năm 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điều cốt lõi nhất mà cán bộ hôm nay cần học ở Bác chính là tinh thần trách nhiệm với nhân dân, nói đi đôi với làm và lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất. Bác Hồ từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Vì vậy, học Bác hiện nay không thể chỉ dừng ở nhận thức hay khẩu hiệu, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ phải tự hỏi mình đã làm gì tốt hơn cho người dân, cho cơ quan, cho thành phố; công việc có được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, người dân có hài lòng hơn hay không. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026 và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: LÊ THOA Đảng bộ UBND TP xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Hoạt động này gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Điều quan trọng là việc học Bác phải đi vào thực chất, không hình thức. Các đơn vị cần kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân tận tụy, trách nhiệm trong thực tiễn công tác để lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn Đảng bộ. Thực tiễn thời gian qua, nhất là sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn nhưng nhiều tập thể, cá nhân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng với yêu cầu mới. Điều đáng quý là nhiều cán bộ, đảng viên đã biến việc học và làm theo Bác thành tinh thần trách nhiệm trong công việc hằng ngày, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó cũng chính là biểu hiện rõ nhất của việc học Bác trong giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý, thông điệp “Dân là gốc” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhấn mạnh từ Đại hội XIV của Đảng cũng là sự kế thừa xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Với Đảng bộ Đảng bộ UBND TP, đây là yêu cầu xuyên suốt trong lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ. Thành phố xác định chủ đề năm 2026 là “Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ - Tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố”. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân thành phố. Với tinh thần “Học Bác từ những điều giản dị nhất”, Đảng bộ UBND TP tiếp tục quán triệt phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ UBND TP tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thành phố cũng lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức… Khi mỗi cán bộ thực sự xem niềm tin của nhân dân là danh dự của mình thì tinh thần “lấy dân làm gốc” mới thật sự đi vào cuộc sống và trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố. Bà NGUYỄN THANH XUÂN, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

