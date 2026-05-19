Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống 19/05/2026 05:25

Tối 18-5, tại Quảng trường Long Hưng, Đồng Nai tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai. Sự kiện thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong việc xây dựng TP Đồng Nai trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong những ngày này, trên các con phố trung tâm của Đồng Nai rực rỡ cờ hoa, áp phích chào đón sự kiện trọng đại với những dòng cổ động nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển TP là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xây dựng và phát triển TP Đồng Nai: Văn minh - hiện đại - hạnh phúc. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền và chỉnh trang đô thị được các địa phương, đơn vị trên địa bàn triển khai sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Mô hình mới phải tạo ra chuyển biến thực chất

Chiều cùng ngày, tại TP Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tâm huyết của các đại biểu, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đồng Nai cần tiếp thu tối đa để làm cơ sở cho những kế hoạch hành động trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. TP cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng…

TP Đồng Nai cần nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Đồng Nai phải hướng tới một TP hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Mô hình mới phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và phục vụ, để xã, phường đủ năng lực, thẩm quyền, dữ liệu và điều kiện xử lý công việc ngay từ cơ sở.

Xây dựng Đồng Nai thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, làm cơ sở định hướng dài hạn cho TP trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể TP theo hướng tích hợp, đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tính khả thi và tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu ban hành thông báo kết luận để các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ý kiến tại buổi làm việc, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai trong toàn Đảng bộ.

Trước mắt, TP tập trung khắc phục những hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chỉ ra nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển TP Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; quyết tâm xây dựng TP Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm kết nối kinh tế, cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, phát triển năng động, văn minh, hạnh phúc.

Mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Trước niềm hân hoan trong buổi lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình xây dựng và phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai có bề dày lịch sử, văn hóa và là cái nôi của ngành công nghiệp cả nước.

Theo ông, có thể khẳng định Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành TP thứ bảy của Việt Nam, từ quy mô kinh tế, dân số, không gian phát triển đến hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ và hiện đại.

Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược được đầu tư mạnh mẽ, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng mạng lưới cao tốc, vành đai, đường sắt liên vùng. Đây là nền tảng để Đồng Nai không chỉ phát triển như một đô thị thông thường, mà từng bước định vị là một cực tăng trưởng mới, trung tâm kết nối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đường phố trung tâm Đồng Nai rực rỡ cờ hoa, áp phích chào đón sự kiện trọng đại. Ảnh: VH

Dấu mốc này cũng tạo khí thế mới, củng cố niềm tin và khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao hơn, chất lượng cuộc sống của người dân tốt hơn.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tin tưởng với vị thế là một TP mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận dụng hết nội lực để đưa Đồng Nai lên tầm cao mới. “TP Đồng Nai sẽ tăng tốc nâng cao năng lực quản trị, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực, phát huy tốt vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đồng thời khai thác triệt để lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành” - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chia sẻ.•