TP.HCM: Trải nghiệm thực tế ảo, bảo tàng 3D tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh 18/05/2026 18:41

(PLO)- Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có điểm nhấn là khu vực trải nghiệm thực tế ảo gồm hệ thống 4 đèn hologram trình chiếu hình ảnh của Bác gắn với các địa điểm nổi tiếng.

Ngày 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, TP.HCM, tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, được thiết kế theo chủ đề "Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân tộc".

Phường Minh Phụng đã sưu tầm, chọn lọc tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng các nội dung trưng bày gắn với giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc; các ứng dụng công nghệ số như mã QR, video 3D, tủ sách điện tử… tất cả đều được chuẩn bị công phu, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Không gian không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là nơi kết nối – lan tỏa – truyền cảm hứng, giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, TP.HCM, ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Đặng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, cho biết Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có tủ sách điện tử nhằm giới thiệu các tác phẩm viết về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác.

Không gian còn trưng bày bản đồ khái quát hành trình bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước của Bác; bố trí khu vực để triển lãm hơn 170 tên và bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại không gian văn hóa này, phường Minh Phụng còn triển lãm ảnh về những hoạt động, phần việc, công trình, mô hình của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Trải nghiệm không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Minh Phụng. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Đặng Hiếu cho biết điểm mới tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Minh Phụng là khu vực trải nghiệm thực tế ảo. Theo đó, khu vực này gồm hệ thống 4 đèn hologram trình chiếu hình ảnh của Bác gắn với các địa điểm nổi tiếng như Bến Nhà Rồng, Lăng Bác... Người xem còn được khám phá những hình ảnh của Bác thông qua kính VR.

“Việc ứng dụng công nghệ trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, đưa những tư tưởng, lời dạy của Bác đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường”, ông Đặng Hiếu chia sẻ.

Người dân trải nghiệm không gian tương tác số, bảo tàng 3D trực tuyến. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng nhấn mạnh đây là không gian mở, hoạt động vào giờ hành chính. Phường luôn bố trí lực lượng tiếp đón, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người dân, học sinh trên địa bàn đến trải nghiệm, tham quan, học tập. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn tạo không gian để chi bộ các khu phố đến tổ chức sinh hoạt chuyên đề... nhằm lan tỏa sâu rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến mọi người.

Tham dự buổi ra mắt, bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng, kỳ vọng mô hình này sẽ được phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị đúng với tinh thần "Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân tộc". Từ đó gìn giữ, phát huy ngày càng hiệu quả tinh thần học Bác từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày.

Trải nghiệm không gian nhạc cụ dân tộc. Ảnh: THANH TUYỀN

Đến dự buổi ra mắt, ông Nguyễn Văn Thê hào hứng trải nghiệm tại khu vực thực tế ảo, đứng xem rất lâu các khu vực tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vừa ra mắt.

"Là đảng viên, tôi rất tự hào về Bác. Ngắm nhìn những hình ảnh này tôi rất xúc động. Tôi cũng thích thú, thấy mới lạ khi phường đưa vào khu thực tế ảo để thu hút hơn, cách làm mới mẻ này càng cho thấy sự chỉn chu của phường trong cách triển khai", ông Thê chia sẻ.