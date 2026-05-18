Một số sở ngành, phường xã ở Đà Nẵng làm việc cầm chừng, ‘đá bóng’ lòng vòng 18/05/2026 13:59

(PLO)- Một số sở ban ngành, địa phương ở Đà Nẵng còn tâm trạng làm cầm chừng, vừa làm vừa nhìn xung quanh, “đá bóng lên đá bóng xuống”.

Ngày 18-5, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn trí thức khoa học công nghệ đóng góp ý kiến phát triển TP.

Phát biểu tại đây, ông Võ Duy Khương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vườn ươm doanh nghiệp (DNES) đặt vấn đề TP đang ở đâu trong kỷ nguyên số.

Ông Võ Duy Khương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vườn ươm doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong vấn đề này, ông Khương bày tỏ cảm nhận rằng TP không có tổng chỉ huy. TP có rất nhiều nghị quyết, chủ trương, đề án TP thông minh… nhưng chỉ huy chung hiện nay theo cảm nhận của ông vẫn chưa có.

Theo ông Khương, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng trưởng theo cấp số mũ. Trong khi tất cả những việc TP đang làm cố gắng lắm chỉ là cấp số cộng. Do đó TP cần có chiến lược chung về AI, với lợi thế nhiều năm liền nằm trong top đầu địa phương phát triển công nghệ số của cả nước.

“Theo tôi khảo sát hiện nay 98% doanh nghiệp đứng ngoài cuộc công nghệ số. Có nhiều lý do khách quan như họ không muốn tham gia vào, vì minh bạch là cơ quan thuế biết hết. Bây giờ là hai sổ sách, sổ sách làm việc với thuế và sổ sách nội bộ”, ông Khương nói.

Ông đề nghị TP phải kéo doanh nghiệp vào công cuộc công nghệ số. Để Đà Nẵng phát triển hai con số thì doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc về phát triển AI.

Vị này cho rằng, Đà Nẵng vẫn đang có những trì trệ về mặt thể chế. Có thực trạng các sở ngành “đá bóng” lòng vòng. AI tăng trưởng theo cấp số mũ nhưng các sở ngành bây giờ còn đá qua đá lại thì chỉ là nói lý thuyết.

Ông Khương dẫn chứng, từ năm 2022, UBND TP Đà Nẵng quyết định lấy trụ sở DNES để làm bảo tàng và ra quyết định hỗ trợ lại phần DNES đầu tư vào trụ sở này. Nhưng việc giải quyết quyền lợi cho DNES sau đó là cả một quá trình dài các sở ngành “đá bóng”.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy cũng nhận thấy nhiều vấn đề của TP cần phải được nỗ lực tập trung giải quyết bằng những hành động cụ thể.

“Hiện nay các sở ban ngành, các địa phương còn tâm trạng làm cầm chừng, vừa làm vừa nhìn xung quanh, đá bóng lên đá bóng xuống, qua biên này rồi đá qua biên kia, lúc cần đá vào gôn thì không đá. Việc này lãnh đạo TP biết và sắp tới chúng tôi sẽ thảo luận để có những quyết sách rất cụ thể để thay đổi cách làm việc”, ông Thanh nói.

Ông Thanh nhấn mạnh yêu cầu đối với TP phải là cực tăng trưởng của đất nước. Cho nên không chỉ tăng trưởng hai con số bình thường mà phải tăng trưởng ấn tượng, thực chất dựa trên các tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng sau sáp nhập.