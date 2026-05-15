Ngắm tàu chiến đa nhiệm lớp Halifax của hải quân Canada vừa đến Đà Nẵng

Thời sự

(PLO)- Tàu HMCS Charlottetown - tàu chiến đa nhiệm lớp Halifax của hải quân Canada vừa đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP trong 4 ngày.

Ngày 15-5, tàu HMCS Charlottetown của hải quân Canada cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong bốn ngày (từ 15 đến 18-5).

Clip tàu HMCS Charlottetown của hải quân Canada cập cảng Tiên Sa.
Tàu HMCS Charlottetown của hải quân Canada cập cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT
Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada và một số quan chức cấp cao của Chính phủ Canada cùng tham gia chuyến thăm của tàu lần này. Đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao của tàu nước ngoài tại Đà Nẵng có chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng hải quân nước ngoài. Ảnh: TẤN VIỆT
Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)… Ảnh: TẤN VIỆT
Chuyến thăm của đoàn tàu hải quân Canada tại Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Canada. Ảnh: TẤN VIỆT
Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: TẤN VIỆT
Bên cạnh đó còn có các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan hải quân. Các thủy thủ cũng giao lưu tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh; tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương. Ảnh: TẤN VIỆT
HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax với thủy thủ đoàn khoảng 240 người thuộc hải quân và không quân Hoàng gia Canada vận hành, hỗ trợ trực thăng bay biển CH‑148 Cyclone trên tàu. Ảnh: TẤN VIỆT
Tàu HMCS Charlottetown thuộc lớp khinh hạm đa nhiệm. Ảnh: TẤN VIỆT
Tàu được trang bị hệ thống radar, cảm biến tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí mạnh mẽ, đáp ứng các yêu cầu quân sự phức tạp từ tác chiến chống ngầm, chống hạm cho đến phòng không. Ảnh: TẤN VIỆT
HMCS Charlottetown có khả năng độc lập tác chiến cao, từng nhiều lần đảm nhận vai trò chỉ huy các nhóm tác chiến mặt nước. Ảnh: TẤN VIỆT
