Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đón nhận hai huân chương cao quý 04/05/2026 11:33

(PLO)- Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Sáng 4-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và công bố quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (4-5-1945 – 4-5-2026).

Bộ CHQS TP Đà Nẵng đón nhận huân chương cao quý. Ảnh: TN

Trình bày diễn văn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang TP gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ông Hùng nhắc lại, từ sự ra đời của Đội du kích Vũ Hùng ngày 4-5-1945, những “đốm lửa” vũ trang đầu tiên đã được hun đúc, phát triển thành lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng hôm nay với truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Theo ông Hùng, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang TP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đơn vị đã chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

"Lực lượng vũ trang luôn đi đầu, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu để giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc", ông Hùng nói.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, nhắc lại lịch sử chia tách, sáp nhập giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ. Cả hai địa phương đều có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh.

Đại tá Trần Hữu Ích được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: TN

“Có thể khẳng định, 81 năm qua là một chặng đường vinh quang. Trong bất luận hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng – Đà luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân”, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.

Vinh dự được đón nhận huân chương cao quý, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Ngọc Hải đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ CHQS TP Đà Nẵng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng bức trướng cho Bộ CHQS TP. Ảnh: TN