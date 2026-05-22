Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác biển giai đoạn 2026-2030 22/05/2026 23:16

(PLO)- Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực biển, trong đó tập trung vào hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và vận tải biển.

Ngày 22-5, tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa hai nước.

Tại phiên họp, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất. Ảnh: TT

Phiên họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Hội đồng Biển Liên bang Nga ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Về phía Nga, Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev nhấn mạnh hợp tác biển có vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga. Ảnh: TT

Hai bên thống nhất đánh giá, sau Phiên họp tham vấn lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Các lĩnh vực hợp tác nổi bật gồm hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, ký kết các văn bản hợp tác, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, bảo tồn hệ sinh thái biển, dịch vụ và vận tải biển.

Đặc biệt, hợp tác đào tạo tiếp tục được xem là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước, trong đó có đào tạo cán bộ hải quân.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào tăng cường phối hợp giữa lực lượng hải quân, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác vận tải biển.

Tại phiên họp, hai bên cũng ký kết và trao Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030.