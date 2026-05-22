Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố 22/05/2026 15:29

Chiều 22-5, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.

Ông Sơn sinh năm 1969, quê quán xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng cầu đường.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, ông Sơn từng làm Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà cũ.

Ông Phạm Trường Sơn (đầu tiên bên trái) và ông Tô Văn Hùng (thứ 3 từ trái qua) cùng các cán bộ khác nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng giữ chức Chánh Thanh tra TP.

Ông Hùng sinh năm 1976, quê quán TP Huế. Ông có trình độ chuyên môn Đại học Kiến trúc, tiến sĩ quy hoạch vùng và đô thị, từng làm giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, ông Hùng từng là Trưởng Ban Đô thị HĐND TP, Giám đốc Sở TN&MT cũ, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cũ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng Bình giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP làm Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình.

Ông Hà Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP làm Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao năng lực của các cán bộ được trao quyết định lần này.

Theo ông Quang, thời gian tới khối lượng công việc lớn hơn đòi hỏi việc bố trí cán bộ phải thực sự đúng năng lực, sở trường, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Nơi nào khó khăn, cần tạo chuyển biến rõ nét thì nơi đó cần bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Quang nhấn mạnh: “Các quyết định được công bố hôm nay thể hiện sự cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Thành ủy trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất của từng đồng chí”.

Đối với tân Chánh Thanh tra TP, ông Quang đánh giá ông Tô Văn Hùng trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, có kinh nghiệm quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường. Ông Hùng cũng kinh qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và lãnh đạo cấp ủy địa phương.

Việc phân công ông Hùng giữ chức Chánh Thanh tra TP vừa phù hợp với năng lực, kinh nghiệm công tác, vừa bảo đảm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh chánh thanh tra cấp tỉnh không phải người địa phương.