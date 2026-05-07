Bí thư Đà Nẵng: Vẫn còn tình trạng được giao quyền nhưng chưa mạnh dạn quyết 07/05/2026 18:11

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng cho rằng vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; nhiều nơi được giao quyền nhưng chưa mạnh dạn quyết định.

Chiều 7-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến năm 2025. Hội nghị cũng đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương bốn tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng bên cạnh các kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Tăng trưởng GRDP quý I là 8,45%. Để đạt mục tiêu cả năm 11%, quý II và quý III phải đạt trên 12%.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quang, một số nơi có tư duy, cách làm và năng lực tổ chức thực hiện chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới.

“Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; được giao quyền nhưng chưa mạnh dạn quyết, chưa chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc; chưa phát huy hết các cơ chế, chính sách đặc thù”, ông Quang nói.

Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn, TP sẽ rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm và các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Vì vậy, ông đề nghị hệ thống chính trị TP tập trung cao độ, quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Cụ thể, TP phải kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Không có con đường nào khác ngoài việc phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn.

“Phải khắc phục tư duy cục bộ địa phương, tư duy phát triển manh mún; triển khai hiệu quả định hướng chiến lược vươn Đông - tỏa Tây theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”, ông Quang nhấn mạnh.

Trên cơ sở các định hướng lớn, TP tiếp tục hoàn thiện và triển khai đồng bộ các đề án, cơ chế chính sách. Đà Nẵng tiếp tục ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, TP phải rút ngắn tối đa quy trình thủ tục để sớm phát huy hiệu quả các dự án lan tỏa lớn như: Cảng Liên Chiểu, sân bay Chu Lai gắn với trung tâm logistics, giao thông kết nối Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai, Trung tâm tài chính quốc tế…

Ông Quang cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm bộ máy mới tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Quan trọng nhất là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp, cơ chế phân cấp, phân quyền. Đồng thời khắc phục dứt điểm tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nơi yếu về năng lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

“Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Nhưng cơ hội sẽ không tự biến thành kết quả nếu chúng ta không hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn. TP cần một tinh thần mới, khí thế mới và cách làm mới”, ông Quang kêu gọi.