1 bí thư xã ở Đà Nẵng bị cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã 02/05/2026 16:24

(PLO)- Ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 2-5, Thành ủy Đà Nẵng ra thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030 đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của HĐND xã.

Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, để đảng viên, cán bộ chủ chốt của xã thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện không đúng chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã này không nắm được tình hình cơ sở, không kịp thời nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, gây dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng bộ xã và chính quyền địa phương.

Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Ra Diêu suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vai trò nêu gương với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức khiển trách. Ông Hà Ra Diêu bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025 - 2030.