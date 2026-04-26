Sạt lở giữa mùa nắng ở vùng cao Đà Nẵng 26/04/2026 14:56

(PLO)- Tại vị trí từng sạt lở làm ba người tử vong ở Đà Nẵng tiếp tục xảy ra tình trạng đất đá tràn xuống đường.

Ngày 26-4, lãnh đạo xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết mưa lớn làm sạt lở đường nối xã Ch’ơm và xã Gari cũ, nay là xã Hùng Sơn.

Theo lãnh đạo xã Hùng Sơn, khoảng nữa tháng nay trên địa bàn xã Hùng Sơn có mưa giông vào chiều tối. Sau trận mưa lớn chiều 25-4, đất đá sạt lở từ trên cao tràn xuống mặt đường, đoạn qua thôn Pứt.

Vị trí xảy ra sạt lở tại thôn Pứt. Ảnh: TN

Vị trí này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng hồi đầu tháng 11-2025 làm ba người tử vong.

Hiện một khối lượng lớn đất đá tràn lấp mặt đường, gây mất an toàn đối với người, phương tiện tham gia giao thông.

UBND xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân thôn Pứt và H’juh không di chuyển qua khu vực sạt lở, chủ động theo dõi tình hình thời tiết, đề phòng nguy cơ sạt lở đất, đá tại các khu vực đồi núi.

UBND xã Hùng Sơn yêu cầu tuyệt đối không tụ tập, đứng gần khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực tại khu vực sạt lở.