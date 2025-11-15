Đất vẫn nổ, tiếp tục sạt lở ở Đà Nẵng 15/11/2025 08:39

(PLO)- Đất tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng vẫn nổ, tiếp tục sạt lở; lực lượng cứu hộ chưa thể tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn.

Sáng 15-11, trao đổi với PLO, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho biết hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang gấp rút chuẩn bị triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn.

Lập sở chỉ huy tại hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ. Ảnh: xã Hùng Sơn

Theo Đại tá Trần Hữu Ích, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã lập sở chỉ huy tại hiện trường. Tuy nhiên, đến nay chưa thể triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

“Trong đêm qua đất vẫn nổ và tiếp tục sạt lở, nên chúng tôi chưa thể đưa quân và chó nghiệp vụ vào khu vực sạt lở để tìm kiếm. Sáng nay, chúng tôi sẽ cho bay flycam kiểm tra, khảo sát tình hình nếu an toàn sẽ đưa quân vào tìm kiếm các nạn nhân”- Đại tá Trần Hữu Ích thông tin.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ BCH quân sự TP Đà Nẵng cùng các lượng lượng sẳn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: xã Hùng Sơn

Theo Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, ngay sau xảy ra sạt lở hôm qua, nhân dân thôn Pứt đã điểm danh, thiếu ba người nên khả năng những người này bị vùi lấp cao.

Như PLO thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng nghi ba người bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô, công an viên; Bríu Thị Tép, vợ ông Nhô; Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Các lực lượng trực xuyên đêm. Ảnh: UBND xã Hùng Sơn

Ba ngày qua, khu vực xã Hùng Sơn trời nắng, không có mưa. Dù vậy, hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng.