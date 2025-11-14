Hãi hùng clip sạt lở ở xã miền núi TP Đà Nẵng 14/11/2025 10:59

(PLO)- Người dân ghi lại clip sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt từ trên núi chảy xuống.

Sáng 14-11, ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết một vụ sạt lở vừa xảy ra sáng nay, gây chia cắt đường giao thông trên địa bàn.

Clip cảnh sạt lở ở xã miền núi TP Đà Nẵng.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9 giờ, tại thôn Da'ding (xã Hùng Sơn). Hàng ngàn mét khối bùn đất từ trên núi đổ xuống. Người dân ở gần chứng kiến vụ việc quay lại clip.

Theo nội dung clip, một lượng lớn bùn đất nhão nhoẹt đổ xuống, băng tràn qua đường. Tiếp đó, ngay tại vị trí sạt lở bồi thêm một khối lượng bùn đất khác tràn xuống. Vụ sạt lở để lại một khoảng lớn vực núi bị khuyết.

Thời điểm xảy ra sạt lở, nhiều người có mặt phía bên dưới, may mắn kịp thời chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện trường vụ sạt lở.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Hùng Sơn ngay lập tức huy động các lực lượng cùng tiếp cận hiện trường, kiểm tra thiệt hại.

“Tôi và các lực lượng của xã đang tiếp cận hiện trường, chưa rõ thiệt hại”, ông An nói nhanh.

Theo ông An, vài ngày qua trên địa bàn xã không có mưa lớn. Dù vậy, sạt lở vẫn diễn biến hết sức phức tạp.