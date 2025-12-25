TP.HCM chuẩn hóa hơn 14,8 triệu thông tin nhân khẩu, làm sạch 7,4 triệu hồ sơ đất đai 25/12/2025 11:12

(PLO)- TP.HCM chuyển vai trò từ ‘quản lý’ sang ‘khách hàng lớn nhất’ về khoa học công nghệ. TP.HCM cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương cho phép triển khai thí điểm mô hình phát triển kinh tế tầm thấp và sàn giao dịch dữ liệu.

Sáng 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Điểm cầu TP.HCM có sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông... Ảnh: THANH TUYỀN

Kinh tế số trở thành động lực nội sinh quan trọng

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Thường trực Ban Chỉ đạo TP.HCM về triển khai Nghị quyết 57 đã báo cáo về những kết quả nổi bật của TP.HCM và định hướng thực hiện Nghị quyết 57 trong công tác chuyển đổi số phục vụ chính quyền hai cấp.

Trong quá trình triển khai, TP.HCM luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Đó là cơ sở để TP kiên định với quan điểm xuyên suốt chuyển đổi số là chìa khóa then chốt, phải đo được bằng kết quả thực chất, bằng sự thay đổi cụ thể trong quản trị, sản xuất và đời sống người dân”, ông nói.

Về nguồn lực và phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, TP.HCM đã dành 1,84% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó dành riêng 2.535 tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng công nghệ.

Từ đó, TP thu hút được 1,8 tỉ USD vốn FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao (AI, bán dẫn, dữ liệu), chiếm tới 40% tổng vốn FDI; đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt tới 74%...

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

TP.HCM cũng hình thành 13 khu trung tâm dữ liệu, định hình lại không gian phát triển với chín Khu Công nghệ số tập trung, thu hút được các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước như G42, AMD, NVIDIA, Viettel, FPT, CMC...

Về đổi mới sáng tạo, TP.HCM vinh dự xếp thứ hai cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) 2025, lọt Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động của ASEAN, top 110 của thế giới.

Hiện nay, TP có mạng lưới 55 vườn ươm; tính đến năm 2025 đã phê duyệt 162 dự án khởi nghiệp, 143 doanh nghiệp khoa học công nghệ, hơn 2.000 startup và ba kỳ lân trị giá hơn 7,4 tỉ USD.

Ngoài ra, TP.HCM tập trung sáu nhóm công nghệ chiến lược với 18 sản phẩm trọng tâm. Mô hình "3 Nhà" đã đi vào thực chất với sự bắt tay giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và các doanh nghiệp lớn để đưa công nghệ vào sản xuất.

Về chuyển đổi số phục vụ chính quyền và người dân, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết TP đã hợp nhất thành công hạ tầng số của ba khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Dương; vận hành thông suốt 168 xã/phường đặc khu; vận hành hơn 20 nền tảng số dùng chung sau sáp nhập.

Song song đó, 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, cắt giảm hơn 36,36% thủ tục thuộc thẩm quyền của TP; tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%, riêng cấp xã lên tới 99,44%.

Chính quyền TP cũng tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 06, chuẩn hóa hơn 14,8 triệu thông tin nhân khẩu, làm sạch 7,4 triệu hồ sơ đất đai và tích hợp hơn 3,1 triệu Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID. Khối Đảng cũng triển khai họp không giấy, cùng chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch dữ liệu, thể hiện đi đầu gương mẫu của TP.

“Kết quả bước đầu cho thấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số trở thành động lực nội sinh quan trọng, góp phần vào tăng trưởng của TP, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”, ông Đặng Minh Thông nhìn nhận.

TP.HCM muốn thí điểm sàn giao dịch dữ liệu trong năm 2026

Về định hướng trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông khẳng định TP.HCM sẽ không dàn trải mà tập trung nguồn lực vào ba mũi đột phá chiến lược, kết hợp giữa nền tảng hiện có và các cơ chế mới để tháo gỡ điểm nghẽn.

Trong đó, TP hoàn thiện hạ tầng số và quản trị thông minh; phát triển hệ thống mạng 5G, dữ liệu lớn, AI, bản sao số, điều hành tập trung theo thời gian thực; nâng cao nền tảng dùng chung của khối chính quyền, khối Đảng; đề xuất thí điểm sàn giao dịch dữ liệu cho năm 2026.

Xây dựng không gian đổi mới sáng tạo và kinh tế số, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, trong đó ĐHQG TP.HCM và Khu Công nghệ cao làm hạt nhân. Đồng thời, TP cũng đang nghiên cứu, xây dựng cơ chế sandbox cho quản lý tài sản số (công nghệ Blockchain); tập trung phát triển khu vực lõi trung tâm thành Trung tâm Fintech hàng đầu khu vực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng ban chỉ đạo TP.HCM tham dự tại điểm cầu TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Về hợp tác quốc tế, TP triển khai đi vào chiều sâu, ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như AMD, Evolution, Nasdaq và một số cơ sở giáo dục quốc tế...

Cuối cùng, TP.HCM sẽ tạo đột phá trong việc khơi thông nguồn vốn và kiến tạo thị trường. “Đây là vấn đề ‘sống còn’ của doanh nghiệp công nghệ”, ông Đặng Minh Thông khẳng định.

TP đã thực hiện bố trí dự toán chi cho khoa học công nghệ là 12.705 tỉ đồng/305.606 tỉ đồng năm ngân sách 2026, tương đương 4,2% ngân sách TP. Song song đó, kết hợp với xây dựng, triển khai Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM dự kiến vào quý I-2026.

“Thành phố chuyển vai trò từ ‘quản lý’ sang ‘khách hàng lớn nhất’, chủ động đặt hàng 22 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Đặng Minh Thông cho hay.

Đáng chú ý, TP có sử dụng UAV (máy bay không người lái) trong phục vụ môi trường, đô thị. Từ thực tiễn địa phương, TP.HCM kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương cho phép TP triển khai thí điểm hai mô hình phát triển kinh tế tầm thấp và sàn giao dịch dữ liệu trong năm 2026.

Ông Thông nhấn mạnh việc vận hành một siêu đô thị gần 15 triệu dân như TP.HCM đặt ra những thách thức chưa từng có. Thực tiễn triển khai trong thời gian qua cho thấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà chính là trụ cột phát triển, là xương sống của quản trị hiện đại.

"Với tinh thần dám đi trước, dám chịu trách nhiệm, dám tạo đột phá, khác biệt, chuyển đổi số thực chất, hiệu quả để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, TP.HCM quyết tâm hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, giữ vững vai trò đầu tàu để mở đường cho cái mới", Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.