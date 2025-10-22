Đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để phát triển bền vững 22/10/2025 11:16

(PLO)- Tại Hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ngày 22-10 tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khoa học, đổi mới sáng tạo là chìa khóa giúp ĐBSCL tái cấu trúc mô hình phát triển

Tham dự có ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 57 Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và tỉnh Vĩnh Long.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thành Đạt khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của trí tuệ và sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, việc phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là con đường sống còn để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Theo ông Đạt, Nghị quyết số 57 đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Cùng với đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 là bước tiến lớn về thể chế, mở ra cơ chế tài chính đột phá, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực ưu tiên.

Ông Đạt nhấn mạnh, ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, giữ vai trò chiến lược về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh, nhưng cũng là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Do đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là chìa khóa giúp khu vực này tái cấu trúc mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tính bền vững.

Kết quả của hội nghị hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng bộ và hiệu quả trong triển khai Nghị quyết 57 giai đoạn 2025 – 2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết sau gần một năm thực hiện Nghị quyết 57, Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ; cơ chế, chính sách được điều chỉnh theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư.

Phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 95.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) năm 2024 đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 trong vùng ĐBSCL và 21/34 toàn quốc.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu.

Vĩnh Long đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hạ tầng số hiện đại, phát triển nhân lực chất lượng cao, thực hiện số hóa trong quản lý nhà nước.

Các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh đào tạo trực tuyến, phát triển học liệu số; doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa, đưa nông sản chủ lực lên sàn thương mại điện tử; nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nông nghiệp sạch phát triển mạnh. Công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử, thu hút đầu tư và mở rộng kinh tế được triển khai hiệu quả.

Hỗ trợ các tỉnh khu vực phía Nam đột phá về khoa học, công nghệ

Theo ông Lâu, công tác lãnh đạo, định hướng tư tưởng và truyền thông đóng vai trò quan trọng, “đi trước mở đường”, giúp tuyên truyền Nghị quyết 57 lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế: Hạ tầng công nghệ tại vùng nông thôn chưa đồng bộ; thiếu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu và AI; nhận thức số của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Long sẽ tiếp thu nghiêm túc, tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết số 57 và các kết quả triển khai của cả nước; nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Vĩnh Long mong muốn Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm, định hướng, hỗ trợ các tỉnh khu vực phía Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận bốn nội dung trọng tâm: Đánh giá kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết 57 và định hướng hành động giai đoạn tới; giới thiệu Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; gợi mở danh mục công nghệ chiến lược cho địa phương; chia sẻ các mô hình ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chính quyền cấp cơ sở.

Ngoài các báo cáo chuyên đề, hội nghị còn có khu trưng bày các sáng kiến, giải pháp công nghệ đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.