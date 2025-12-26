TP.HCM đầu tư gần 9.000 tỉ đồng xây 2 bệnh viện tại xã Tân Nhựt 26/12/2025 17:40

(PLO)- TP.HCM đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương và Bệnh viện Đa khoa thực hành tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng, nhằm mở rộng năng lực điều trị, đào tạo và hiện đại hóa y tế.

Chiều 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, TP.HCM sẽ đầu tư xây dựng hai bệnh viện trọng điểm tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng năng lực điều trị, đào tạo, phân bổ lại hệ thống y tế và giảm áp lực quá tải cho khu vực nội thành.

Xây Bệnh viện Chấn thương đầu tiên tại Việt Nam

Dự án thứ nhất là xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương tại xã Tân Nhựt, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 4.207 tỉ đồng.

Theo đánh giá của HĐND TP.HCM, các bệnh viện chấn thương hiện hữu trong nội thành đang quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp. Việc vận chuyển cấp cứu thường xuyên chậm trễ do ùn tắc giao thông, trong khi điều trị đa chấn thương còn phân tán tại nhiều cơ sở khác nhau.

Vì vậy, việc đầu tư Bệnh viện Chấn thương đầu tiên tại Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Dự án không chỉ giảm tải cho nội đô mà còn tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa sâu về chấn thương - chỉnh hình.

Điểm nhấn của dự án là định hướng đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và y tế số. Bệnh viện sẽ vận hành theo mô hình quản trị thông minh, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số của ngành y tế.

Đây là công trình trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Thành ủy TP.HCM, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Xây Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường

Cùng với Bệnh viện Chấn thương, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1). Dự án triển khai tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư khoảng 4.784 tỉ đồng.

Bệnh viện xây dựng theo mô hình Viện - Trường nhằm khắc phục tình trạng phân tán cơ sở thực hành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là trường y lớn duy nhất tại TP.HCM chưa có bệnh viện thực hành đạt chuẩn riêng.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nội dung kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Dự án được kỳ vọng bảo đảm chuẩn đầu ra cho sinh viên, tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Bệnh viện sẽ là cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, phục vụ hơn 12.000 sinh viên và khoảng 2.000 cán bộ, giảng viên, đáp ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TP.HCM.

Việc đầu tư đồng loạt hai bệnh viện quy mô lớn tại xã Tân Nhựt không chỉ giảm tải cho nội thành mà còn hình thành cụm y tế hiện đại tại cửa ngõ phía Tây Nam. Các dự án này góp phần phát triển y tế chuyên sâu, gắn điều trị với đào tạo và phù hợp định hướng phát triển đô thị bền vững của TP.HCM.