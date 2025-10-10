Bệnh viện nghìn tỉ ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM chính thức khánh thành 10/10/2025 15:47

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM) chính thức khánh thành công trình xây dựng mới với mức đầu tư 1.854 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Ngày 10-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM) chính thức khánh thành công trình xây dựng mới. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi có diện tích hơn 60.000m², được đầu tư 1.854 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng

BS.CKII Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, cho biết bệnh viện tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM. Tiền thân là Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, với quy mô ban đầu chỉ 500 giường bệnh, đến nay bệnh viện đã phát triển lên 1.000 giường.

Trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 600.000 lượt bệnh nhân, chủ yếu là người dân huyện Củ Chi cũ và một vài địa phương lân cận. Riêng năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận 528.937 lượt bệnh nhân ngoại trú và 57.067 lượt bệnh nhân nội trú.

Với khát vọng vươn lên trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, tập thể y bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật thần kinh cột sống, nội soi can thiệp, đặc biệt là phẫu thuật sọ não - mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

BS.CKII Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo bác sĩ Phương, những năm qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng nhanh, trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thế hệ cũ đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Vì vậy, công trình bệnh viện mới thực sự là nguồn động viên to lớn, là niềm vui, niềm tự hào của tập thể bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là người dân ở các xã ngoại thành.

“Chúng tôi sẽ hết lòng, tận tâm, tận lực bảo vệ, gìn giữ và phát huy hiệu quả công trình bệnh viện mới; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và người dân TP” - bác sĩ Phương nói.

Các phòng mổ, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và chuyên khoa sâu được thiết kế rộng rãi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết 72

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết việc khánh thành Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện Củ Chi và các địa phương lân cận, trong đó có khu vực Bình Dương. Bệnh viện sẽ là cửa ngõ y tế của TP, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm.

“Việc đầu tư phát triển thêm các bệnh viện mới của TP là giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết 72 của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” - bà Tuyết nhấn mạnh.

Bà Tuyết đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện, bàn giao thiết bị để bệnh viện đi vào hoạt động đúng tiến độ, đồng thời chú trọng công tác bảo hành sau khi bàn giao. Bà cũng yêu cầu Sở Y tế theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành để bệnh viện hoạt động hiệu quả, đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực cho cơ sở mới.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan cơ sở vật chất của bệnh viện nghìn tỷ cửa ngõ Tây Bắc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Tuyết kỳ vọng ngành y tế TP.HCM rút kinh nghiệm từ việc đầu tư các bệnh viện cửa ngõ trước đây, tiếp tục tham mưu cho Thành ủy trong việc triển khai Nghị quyết 72, đặc biệt là xây dựng thêm nhiều bệnh viện hiện đại, đồng bộ với quy mô phát triển của TP.

“Chúng ta cần quan tâm đầu tư đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đáp ứng nhu cầu dân sinh ngày càng cao. Tôi mong rằng các bệnh viện mới của TP đều đạt chuẩn hiện đại, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân” - bà Tuyết nói.