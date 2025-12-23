Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM lên 102 ca

Ngày 23-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận và điều trị cho 102 người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đều có tiền sử ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh mì NH, đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TP.HCM.
Tính đến sáng 23-12, đã có 6 cơ sở y tế báo cáo về Sở Y tế với tổng cộng 102 trường hợp, gồm: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (49 người, trong đó có một số bệnh nhân được chuyển đến từ các phòng khám), Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm (21 người), Trung tâm Y tế Phú Mỹ (12 người), Phòng khám Đa khoa Asia (9 người), Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (19 người) và Phòng khám Tâm An – Tân Thành (1 người).
Tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại địa chỉ nêu trên.
Trong số này, có 61 người phải nhập viện để điều trị (49 người tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và 12 người tại Trung tâm Y tế Phú Mỹ). Đa số bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ…, phù hợp với biểu hiện ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa.
Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân diễn tiến ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo và phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm công tác thu dung, phân loại, xử trí người bệnh theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
Mọi diễn biến về số ca nặng hoặc biến chứng (nếu có) sẽ được các đơn vị báo cáo khẩn cấp về Sở Y tế để kịp thời có phương án xử lý.
Trước đó như PLO đưa tin, theo báo cáo nhanh của UBND phường Phú Mỹ, khoảng 15 giờ ngày 21-12, nơi đây đã nhận được thông tin từ một phòng khám về các trường hợp đầu tiên có các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì NH trên địa bàn.
UBND phường Phú Mỹ cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phường phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, Công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra thông tin ban đầu liên quan đến các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
Theo rà soát, điều tra từ ngày 19 đến 21-12, qua thông tin từ các cơ sở y tế và lời kể của một số ca bệnh đã ăn bánh mì NH, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 66 trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Tình trạng sức khỏe các ca bệnh hiện đã ổn định, một số đã được cho xuất viện về nhà theo dõi, số còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.
Tiến hành xác minh tại cơ sở kinh doanh bánh mì NH ghi nhận chủ cơ sở là ông Lương Cao T (sinh năm 1992) và bà Lý Thị Mỹ H (sinh năm 1988) là quản lý cơ sở.
Đoàn ghi nhận cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên, cũng như không có hợp đồng mua bán bánh mì và các loại nguyên liệu như rau thơm, dưa leo.
Theo lời khai của chủ cơ sở, khi nhận được tin báo có các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì NH, cơ sở đã tự nguyện đóng cửa từ 11 giờ ngày 21-12-2025 và đến thăm các trường hợp đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.