Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM lên 102 ca 23/12/2025 14:17

(PLO)- Các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận và điều trị cho 102 người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở phường Phú Mỹ.

Ngày 23-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận và điều trị cho 102 người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đều có tiền sử ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh mì NH, đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Tính đến sáng 23-12, đã có 6 cơ sở y tế báo cáo về Sở Y tế với tổng cộng 102 trường hợp, gồm: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (49 người, trong đó có một số bệnh nhân được chuyển đến từ các phòng khám), Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm (21 người), Trung tâm Y tế Phú Mỹ (12 người), Phòng khám Đa khoa Asia (9 người), Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (19 người) và Phòng khám Tâm An – Tân Thành (1 người).

Tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại địa chỉ nêu trên.

Một trong những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: BVCC

Trong số này, có 61 người phải nhập viện để điều trị (49 người tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và 12 người tại Trung tâm Y tế Phú Mỹ). Đa số bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ…, phù hợp với biểu hiện ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa.

Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân diễn tiến ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo và phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm công tác thu dung, phân loại, xử trí người bệnh theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Mọi diễn biến về số ca nặng hoặc biến chứng (nếu có) sẽ được các đơn vị báo cáo khẩn cấp về Sở Y tế để kịp thời có phương án xử lý.