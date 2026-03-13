3 người nhập viện sau khi ăn món vếch bò um cà đắng 13/03/2026 21:56

(PLO)- Sau khi ăn món vếch bò um cà đắng ở Đắk Lắk, 3 người bị nổi ban đỏ, nôn ói, phải nhập viện.

Ngày 13-3, ông Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cho biết bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị phản vệ liên quan đến thức ăn.

Hai trong số 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: V.T

"Hiện các bệnh nhân đã dần ổn định sức khỏe, đang được theo dõi tại bệnh viện", ông Nhựt thông tin.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 12-3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 3 bệnh nhân có triệu chứng tức ngực, khó thở, nổi ban đỏ, nôn ói, gồm: TMH (33 tuổi), NVP (34 tuổi), NHĐ (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Theo lời khai của các bệnh nhân, vào trưa cùng ngày, họ cùng một số người khác ghé vào quán nhậu ML tại tổ dân phố 2 Cư Êbur (phường Buôn Ma Thuột) để ăn nhậu.

Tại quán, khi vừa ăn thử món vếch bò (món ăn làm từ nội tạng bò) um cà đắng, 3 người đều bị sưng nề mặt, nôn ói, khó thở và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngoài 3 người nêu trên, có 4 người khác trong nhóm nếm thử nước dùng của món vếch bò um cà đắng và bị dị ứng nhẹ như tê lưỡi, ngứa miệng.

Người nhà của các bệnh nhân đã mang theo món ăn đang ăn dở vào bệnh viện để bác sĩ thuận lợi trong quá trình thăm khám.

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Đoan Dung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tại khoa Cấp cứu, các bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ 2. Sau khi truyền thuốc, các bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị.