Bỏng nhiệt: Sơ cứu đúng cách để tránh biến chứng 30/05/2026 06:55

(PLO)- Bỏng nhiệt là tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày. Việc sơ cứu ban đầu đúng cách giúp giảm tổn thương mô, hạn chế nhiễm trùng rút ngắn thời gian điều trị.

Khi gặp vết thương bỏng nhiệt, cần sơ cứu như thế nào để hạn chế tổn thương và biến chứng?

Trả lời

Theo chuyên gia y tế, mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp bỏng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân chưa được sơ cứu đúng cách trước khi đến cơ sở y tế, khiến vết thương nặng hơn và dễ xảy ra biến chứng.

Chăm sóc tại chỗ ngay sau khi bị bỏng đóng vai trò quan trọng, giúp giảm đau, hạn chế nhiễm khuẩn, thúc đẩy quá trình tái tạo mô và giảm nguy cơ để lại sẹo xấu.

Các bước sơ cứu đúng khi bị bỏng nhiệt

Loại bỏ tác nhân gây bỏng: Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nguồn nhiệt. Nếu quần áo bị cháy cần dập lửa ngay và đảm bảo khu vực xung quanh an toàn, thông thoáng để tiến hành sơ cứu.

Làm mát vùng bỏng ngay lập tức: Đặt vùng da bị bỏng dưới vòi nước sạch, mát (nhiệt độ bình thường) trong khoảng 20 phút liên tục. Không chườm trực tiếp nước đá vì có thể gây co mạch và làm tổn thương mô.

Tháo bỏ vật cản quanh vùng bỏng: Cần tháo nhẫn, đồng hồ, vòng tay hoặc quần áo chật trước khi vùng da bị bỏng sưng lên. Nếu quần áo đã dính chặt vào da, không cố bóc ra để tránh làm tổn thương thêm.

Che chắn vết thương: Sau khi làm mát, dùng băng gạc vô khuẩn hoặc vải sạch, mềm phủ nhẹ lên vùng da bị bỏng để tránh nhiễm khuẩn.

Đặc biệt lưu ý:

· Không bôi kem đánh răng, nước mắm, nghệ tươi, mỡ trăn hay các loại thuốc mỡ không rõ nguồn gốc.

· Không làm vỡ các bọng nước vì dễ gây đau rát và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Khi nào cần đến cơ sở y tế?

Người bị bỏng cần được đưa đến bệnh viện trong các trường hợp sau:

- Bỏng trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn hoặc trên 5% ở trẻ em và người cao tuổi.

- Bỏng ở các vị trí nhạy cảm như mặt, tay, chân, vùng bẹn, bộ phận sinh dục hoặc các khớp lớn.

- Bỏng do hóa chất, điện giật hoặc cháy nổ

- Bỏng độ 2 sâu hoặc độ 3.

- Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng như đau tăng, sưng, đỏ lan rộng hoặc rỉ dịch.

Chăm sóc vết bỏng nhẹ tại nhà

Đối với các trường hợp bỏng nhẹ, người bệnh cần:

- Giữ vết thương sạch và khô ráo.

- Thay băng đúng cách theo hướng dẫn.

- Duy trì môi trường ẩm phù hợp để hỗ trợ quá trình lành thương.

- Theo dõi nguy cơ hình thành sẹo, đặc biệt ở người có cơ địa sẹo lồi.

- Bổ sung chế độ ăn giàu đạm và vitamin để hỗ trợ tái tạo mô.

CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hằng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3