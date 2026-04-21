5 thói quen ăn sáng sai lầm gây tăng cân 21/04/2026 09:03

(PLO)- Bỏ bữa, ăn nhiều đường, thiếu protein hay chất xơ… là những sai lầm phổ biến trong bữa sáng khiến bạn dễ tăng cân mà không nhận ra.

Nhiều người nghĩ ăn sáng đơn giản là đủ, nhưng chính những thói quen quen thuộc lại âm thầm khiến cân nặng tăng lên theo thời gian.

Dưới đây là 5 thói quen ăn sáng dễ gây tăng cân.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng để giảm cân là một quan niệm sai lầm, đặc biệt với người trên 40 tuổi. Các nghiên cứu cho thấy việc không ăn sáng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, làm gián đoạn cân bằng năng lượng và ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh vật đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất và kiểm soát cân nặng.

Khi bỏ bữa sáng, cơ thể dễ mệt mỏi, mất tập trung và có xu hướng ăn nhiều hơn vào các bữa sau, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa và béo phì.

Bạn nên ăn sáng đều đặn, chia khẩu phần hợp lý và bổ sung đầy đủ các nhóm dinh dưỡng quan trọng gồm protein, chất xơ, tinh bột phức hợp và chất béo lành mạnh. Một bữa sáng cân bằng không chỉ cung cấp năng lượng, ổn định đường huyết mà còn giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn trong suốt buổi sáng, hỗ trợ trao đổi chất và duy trì khối cơ, đặc biệt cần thiết với người trung niên và người cao tuổi.

Bỏ bữa sáng là một trong những thói quen sai lầm dễ gây tăng cân. (Ảnh minh hoạ)

Lạm dụng đường bổ sung

Bữa sáng thường là bữa ăn chứa nhiều đường nhất trong ngày, với các lựa chọn phổ biến như bánh ngọt, ngũ cốc ăn sáng hoặc đồ uống có đường.

Đường đơn được tiêu hóa nhanh nhưng không tạo cảm giác no lâu, khiến bạn dễ bị đói giữa buổi và nạp thêm calo một cách âm thầm, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân. Việc lạm dụng đường bổ sung còn gây tăng đường huyết đột ngột, ảnh hưởng đến kiểm soát insulin và năng lượng cơ thể.

Bạn nên thay thế các món nhiều đường bằng thực phẩm giàu chất xơ và protein như yến mạch nguyên hạt, trứng, sữa chua hoặc bánh mì nguyên cám; hạn chế nước ép trái cây đóng chai có đường, đồng thời tránh sử dụng quá nhiều mật ong hay siro.

Thiếu protein

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác no lâu và duy trì khối cơ, đặc biệt khi tuổi tác tăng và quá trình lão hóa cơ bắp diễn ra.

Khi bữa sáng thiếu protein, cơ thể nhanh đói, thèm ăn vặt và dễ nạp thêm calo không cần thiết, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân theo thời gian. Protein còn giúp ổn định đường huyết, duy trì năng lượng suốt buổi sáng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Do đó, một bữa sáng đầy đủ protein không chỉ tốt cho cân nặng mà còn góp phần bảo vệ cơ bắp, xương và sức khỏe tim mạch.

Bạn nên bổ sung các nguồn protein nạc như trứng, sữa chua, bơ hạt, đậu hoặc thịt nạc gia cầm. Kết hợp protein với chất xơ từ rau củ, trái cây và tinh bột phức hợp giúp bữa sáng cân bằng, no lâu, ổn định đường huyết, hạn chế ăn vặt.

Thói quen này đặc biệt quan trọng với người trên 40 tuổi, giúp duy trì cơ bắp, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Không kiểm soát khẩu phần ăn

Khi tuổi tác tăng, nhu cầu năng lượng của cơ thể giảm dần do quá trình trao đổi chất chậm lại. Việc ăn theo thói quen, ước lượng khẩu phần "bằng mắt" dễ dẫn đến nạp dư calo một cách âm thầm, góp phần tăng cân theo thời gian. Kiểm soát khẩu phần ăn, đặc biệt vào bữa sáng, là yếu tố then chốt giúp cân bằng năng lượng và duy trì trọng lượng cơ thể.

Mỗi người nên sử dụng cốc đong, thìa đong hoặc cân thực phẩm để xác định lượng thức ăn phù hợp. Đồng thời, phân chia các nhóm dinh dưỡng hợp lý: 1/4 protein, 1/4 tinh bột phức hợp và 1/2 rau củ hoặc trái cây giàu chất xơ. Cách này vừa đảm bảo đủ năng lượng, vừa giúp no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn trong suốt buổi sáng.

Ăn quá ít chất xơ

Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Khi bữa sáng thiếu chất xơ, cơ thể dễ cảm thấy đói nhanh, ăn nhiều hơn vào các bữa tiếp theo và làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Đồng thời, thiếu chất xơ còn ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, làm chậm nhu động ruột, tăng táo bón và gây khó chịu dạ dày.

Bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ vào bữa sáng như yến mạch, bánh mì nguyên cám, rau củ trộn với trứng. Ngược lại, cần hạn chế các loại ngũ cốc tinh chế, bánh ngọt hay đồ ăn nhanh, vì chúng hầu như không cung cấp đủ chất xơ, đồng thời chứa nhiều đường và calo rỗng.

Kết hợp chất xơ với protein và tinh bột phức hợp trong bữa sáng giúp no lâu, ổn định năng lượng và hỗ trợ cân nặng, đặc biệt quan trọng đối với người trên 40 tuổi, giúp duy trì sức khỏe và quá trình trao đổi chất hiệu quả.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)