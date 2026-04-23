Nắng nóng, uống thật nhiều nước có tốt không? 23/04/2026 08:32

(PLO)- Không phải cứ uống thật nhiều nước là tốt, uống nước sai cách cũng có thể gây hại.

Dạo này thời tiết nắng nóng gay gắt, tôi có thói quen uống thật nhiều nước sau khi đi nắng, còn bình thường nếu không khát thì tôi rất ít uống nước, như vậy có hợp lý không bác sĩ? (Kỳ Anh, 28 tuổi, TP.HCM).

Trả lời

Trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt khi thời gian tiếp xúc kéo dài, cơ thể tăng tiết mồ hôi đáng kể làm gia tăng mất nước và điện giải. Nếu không được bù đủ, tình trạng này có thể dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn.

Sự suy giảm thể tích tuần hoàn ảnh hưởng trực tiếp đến tưới máu não và các cơ quan quan trọng. Quá trình này thường diễn tiến từ từ, bắt đầu bằng các rối loạn nhẹ và có thể tiến triển thành các tình trạng nguy hiểm nếu tiếp tục tiếp xúc với môi trường nóng trong thời gian dài.

Cách uống nước hợp lý nhất là chia thành nhiều lần trong ngày, uống đều đặn ngay cả khi chưa cảm thấy khát.

Mất nước kéo dài làm tăng độ cô đặc của máu, đồng thời gây biến động huyết áp và rối loạn điện giải. Những thay đổi này tạo áp lực lên hệ tim mạch và có thể làm mất ổn định tình trạng bệnh ở người có sẵn yếu tố nguy cơ.

Vì vậy việc bổ sung nước cần được thực hiện đều đặn trong ngày, thay vì chờ đến khi có cảm giác khát. Trong điều kiện ra nhiều mồ hôi, có thể cần bổ sung thêm điện giải phù hợp.

Tuy nhiên cần lưu ý, không phải cứ uống thật nhiều nước là tốt cho thận. Uống nước sai cách cũng có thể gây hại.

Nhiều người có thói quen uống dồn một lượng lớn nước trong thời gian ngắn, đặc biệt là sau khi đi nắng hoặc sau khi vận động mạnh. Việc này có thể làm loãng nhanh nồng độ muối trong máu, dẫn đến rối loạn điện giải, gây mệt mỏi, đau đầu, thậm chí chóng mặt.

Ngược lại, một số người lại bù nước bằng các loại nước ngọt có gas, nước tăng lực hoặc đồ uống chứa nhiều đường và muối khoáng. Những loại đồ uống này nếu dùng quá nhiều không những không giúp bảo vệ thận mà còn làm tăng gánh nặng chuyển hóa, lâu dài có thể góp phần hình thành sỏi.

Cách uống nước hợp lý nhất là chia thành nhiều lần trong ngày, uống đều đặn ngay cả khi chưa cảm thấy khát. Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đối với người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều, có thể bổ sung thêm nước điện giải ở mức vừa phải, nhưng không nên lạm dụng.

TS.BS Kiều Xuân Thy, Điều hành Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM – Cơ sở 3