Nhận biết sớm dấu hiệu trẻ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm 01/05/2026 10:27

(PLO)- Nhận biết sớm các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở trẻ để đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời.

Mới đây TP.HCM liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm.

Để sớm nhận diện trẻ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, quý phụ huynh và thầy, cô cần lưu ý khi trẻ có xuất hiện một hoặc nhiều triệu chứng sau:

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn ói, đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, bụng chướng,…

Toàn thân: Sốt, quấy khóc, bỏ bú, bỏ ăn, mệt mỏi, lừ đừ,…

Dấu hiệu phản vệ (nguy hiểm): Nổi mề đay, sưng môi - mặt, khò khè - khó thở, chóng mặt…

Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và nhà trường nên nhắc nhở trẻ ngừng ngay món ăn nghi ngờ, ghi nhớ thời điểm ăn, loại thực phẩm và người ăn cùng.

Tuyệt đối không nên cố gắng gây nôn hoặc tự ý dùng kháng sinh, cầm tiêu chảy, chống nôn…

Không được cho trẻ bù nước bằng nước ngọt, nước có ga hoặc áp dụng các mẹo dân gian không rõ nguồn gốc để điều trị.

Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau:

Trẻ lừ đừ, khó đánh thức, co giật, thở nhanh, khó thở

Nôn nhiều, không uống được, tiêu chảy nhiều, nghi tình trạng mất nước (môi khô, tiểu ít, mắt trũng, lừ đừ…)

Phân có máu, nôn ra máu, đau bụng dữ dội

Nổi mẩn đỏ, sưng phù mặt và toàn thân, khò khè, khó thở

Trẻ nhỏ, đặc biệt nhũ nhi, hoặc có bệnh nền đang điều trị thuốc

TS.BS NGUYỄN CẨM TÚ, Trưởng khoa Tiêu hoá Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)