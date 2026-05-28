Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò 28/05/2026 18:17

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời.

Con tôi mới vài tháng tuổi, sau khi uống sữa công thức thường bị nôn ói, nổi mẩn đỏ và đôi lúc khò khè. Tôi nghe nói có thể bé bị dị ứng đạm sữa bò. Xin bác sĩ cho biết dị ứng đạm sữa bò là gì và khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Trả lời

Dị ứng đạm sữa bò (Cow’s Milk Protein Allergy – CMPA) là phản ứng của hệ miễn dịch khi trẻ tiếp xúc với protein có trong sữa bò. Khi đó, cơ thể trẻ nhận diện protein này như một tác nhân lạ và kích hoạt phản ứng dị ứng.

Các triệu chứng có thể xuất hiện ngay sau khi trẻ uống sữa, trong vòng vài phút đến vài giờ, hoặc xuất hiện muộn hơn sau vài ngày, tùy vào cơ địa từng trẻ.

Những triệu chứng thường gặp

Dị ứng đạm sữa bò có thể biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau:

- Trên da: Nổi mề đay, mẩn đỏ, chàm, sưng môi hoặc sưng mặt.

- Hệ tiêu hóa: Nôn ói, tiêu chảy, đầy hơi, phân nhầy hoặc có lẫn máu.

- Hệ hô hấp: Khò khè, ho, nghẹt mũi, khó thở.

Trong một số trường hợp nặng, trẻ có thể xảy ra phản vệ – một phản ứng dị ứng nguy hiểm cần được cấp cứu ngay.

Phân biệt với không dung nạp lactose

Nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn dị ứng đạm sữa bò với tình trạng không dung nạp lactose. Tuy nhiên, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau:

· Dị ứng đạm sữa bò: Do hệ miễn dịch phản ứng với protein trong sữa.

· Không dung nạp lactose: Do cơ thể thiếu men tiêu hóa lactose, không liên quan đến hệ miễn dịch.

Trẻ không dung nạp lactose thường chỉ có biểu hiện đầy hơi, tiêu chảy nhẹ, nhưng không nổi mẩn hay sưng phù như dị ứng.

Khi nào nên đưa trẻ đi khám?

Phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu sau khi uống sữa xuất hiện các dấu hiệu:

- Nôn ói nhiều sau khi bú

- Da nổi mẩn đỏ

- Khò khè, khó thở

- Tiêu chảy kéo dài

- Phân có lẫn máu

Những điều cần lưu ý

Dị ứng đạm sữa bò thường không quá nguy hiểm nếu được nhận biết sớm và xử trí đúng cách. Vì vậy, cha mẹ nên theo dõi kỹ các biểu hiện của trẻ và trao đổi với bác sĩ khi có dấu hiệu nghi ngờ để được tư vấn phù hợp.

- Dị ứng đạm sữa bò gặp ở khoảng 2–3% trẻ dưới 1 tuổi.

- Phần lớn trẻ sẽ hết dị ứng khi lớn hơn, thường trước 3 tuổi.

- Phụ huynh không nên tự ý đổi loại sữa hoặc loại bỏ sữa khỏi chế độ ăn của trẻ khi chưa có chỉ định từ bác sĩ.

Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức