Iran tuyên bố tấn công đáp trả vào căn cứ không quân Mỹ; Còi báo rộng vang rền khắp Kuwait 28/05/2026 13:32

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công “căn cứ không quân Mỹ” để đáp trả vụ không kích gần Bandar Abbas, trong khi đó còi báo động vang lên khắp Kuwait sáng 28-5.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” để đáp trả cuộc không kích được cho là của quân đội Mỹ nhằm vào một khu vực gần sân bay Bandar Abbas của Iran vào đầu ngày 28-5.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết căn cứ không quân mà lực lượng này xác định là nơi xuất phát của “hành động gây hấn” từ phía Mỹ.

IRGC cho biết đã tung đòn đáp trả vào căn cứ này vào lúc 4 giờ 50 phút sáng 28-5 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, IRGC không nêu rõ căn cứ này nằm ở đâu.

IRGC đồng thời tuyên bố mọi “hành động gây hấn sẽ không bị bỏ qua”, cảnh báo rằng các động thái quân sự tiếp theo sẽ phải đối mặt phản ứng “quyết liệt hơn”.

Ảnh do hãng thông tấn ISNA của Iran đăng tải ngày 4-5, cho thấy các tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi cảng Bandar Abbas (miền nam Iran). Ảnh: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP

Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Mỹ được cho là đã không kích một khu vực ở ngoại ô thành phố cảng Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn quốc gia Kuwait cho biết còi báo động đã vang lên trên khắp nước này. Quân đội Kuwait xác nhận các hệ thống phòng không đang “đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thù địch”.

“Bộ Tổng tham mưu quân đội lưu ý rằng mọi tiếng nổ được nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các cuộc tấn công thù địch của hệ thống phòng không” - quân đội Kuwait cho biết, song không nêu rõ các tên lửa và UAV này đến từ đâu.

Nhà chức trách địa phương cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh và an toàn do cơ quan chức năng ban hành.

Trước đó, một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 27-5 (giờ Mỹ) rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran mà các quan chức cho rằng gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz.

Quan chức này, phát ngôn với điều kiện giấu tên, cho biết quân đội Mỹ cũng đã đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran mà Washington cho là gây ra mối đe dọa với lực lượng Mỹ.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin về 3 tiếng nổ ở phía đông Bandar Abbas - thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz - vào rạng sáng 28-5.