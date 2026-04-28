Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ sỏi thận 28/04/2026 09:02

(PLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài thực sự có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, kể cả ở những người trước đây chưa từng mắc bệnh thận.

Thực tế cho thấy không ít người dù trước đây hoàn toàn khỏe mạnh vẫn xuất hiện sỏi thận hoặc rối loạn điện giải trong mùa nắng nóng. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa thời tiết nóng bức và sức khỏe thận phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường.

Thận là cơ quan đóng vai trò lọc máu, đào thải chất cặn bã và cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi trời nóng, cơ thể mất nước chủ yếu qua mồ hôi. Nếu lượng nước mất đi nhiều mà không được bù đúng cách, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc. Khi đó, các chất khoáng như canxi, oxalat hoặc acid uric dễ kết tinh và hình thành sỏi.

Vì vậy, thời tiết nóng kéo dài thực sự có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, kể cả ở những người trước đây chưa từng mắc bệnh thận.

Một bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo quan điểm của y học cổ truyền, mùa hè thuộc hành hỏa, nhiệt tà dễ làm hao tổn tân dịch của cơ thể. Điều này lý giải vì sao trong mùa nóng, các chứng bệnh liên quan đến “thủy dịch” như sỏi tiết niệu, tiểu ít, tiểu buốt hay mệt mỏi do mất nước thường xuất hiện nhiều hơn.

Để bảo vệ sức khỏe thận trong mùa nóng, cần lưu ý một số nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng đó là uống nước đều đặn trong ngày; hạn chế đồ uống nhiều đường hoặc chất kích thích; tránh để cơ thể mất nước kéo dài; không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng; và chú ý quan sát những thay đổi bất thường của nước tiểu.

Chế độ ăn nên tăng cường rau xanh, trái cây có tính thanh mát để hỗ trợ thanh nhiệt, sinh tân dịch. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng, tiểu buốt, nước tiểu sẫm màu kéo dài, nên đi kiểm tra sớm để phát hiện và xử lý kịp thời.

ThS.BS NGÔ VĂN TÂN, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM – Cơ sở 3