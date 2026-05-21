10 thực phẩm giải độc gan hiệu quả trong mùa hè 21/05/2026 08:33

(PLO)- Gan có vai trò quan trọng đối với cơ thể người, nhưng do áp lực hoạt động không ngừng nghỉ mà gan thường có khuynh hướng tích tụ chất độc, làm suy giảm chức năng gan.

Gan là một bộ phận đặc biệt quan trọng đối với con người, thực hiện chức năng chuyển hóa chất, sản sinh và chuyển hóa axit béo, thanh lọc độc tố, bào chế và thoái biến chất đạm…

Do phải hoạt động liên tục, gan cần được giải độc thường xuyên bằng những thực phẩm và chế độ ăn lành mạnh.

Trong quá trình lọc máu, gan có thể bị tổn hại và nhiễm độc. Chất độc tích tụ quá nhiều trong gan khiến cơ thể phải chịu đau đớn và xuất hiện những triệu chứng như đầy bụng, ợ hơi, đổ nhiều mồ hôi và tăng cân.

Nếu thấy mình gặp phải những triệu chứng trên, hãy bổ sung ngay những thực phẩm giải độc gan dưới đây.

1. Tỏi

Tỏi được coi là chất chống oxy hóa mạnh và hợp chất chống vi khuẩn quen thuộc trong mỗi căn bếp. Tỏi cũng chứa những hợp chất có thể sản sinh ra một số men gan có nhiệm vụ xả các độc tố có hại ra khỏi cơ thể người.

Trên thực tế, loại củ này còn chứa allicin giúp làm giảm tích tụ độc tố trong gan và cải thiện chức năng gan.

Rau bina (rau chân vịt) là một loại rau lá xanh rất được ưa chuộng, là nguồn protein tốt từ ​​thực vật, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể.

Rau bina chứa vitamin B1, kẽm, choline, protein, vitamin B6, vitamin K, sắt, magiê, folate, đồng và nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp trung hòa tất cả các loại chất độc hại trong gan như hóa chất, kim loại nặng...

3. Súp lơ xanh

Súp lơ xanh rất giàu diindolylmethane, giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư liên quan đến mức estrogen cao.

Loại thực phẩm này chứa nhiều hợp chất kích hoạt enzyme giải độc của gan và hiệu quả có thể kéo dài vài tuần sau khi ăn rau. Đây cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, vitamin B1, axit béo omega-3, canxi, selenium, protein và sắt.

4. Cà rốt

Cà rốt không chỉ có khả năng giải độc mà còn có thể làm sạch hoàn toàn gan, giúp tăng cường chức năng gan. Cà rốt chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kali, magiê, photpho, biotin và các chất dinh dưỡng cần thiết khác.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo một người bình thường nên ăn 2-3 củ cà rốt mỗi ngày, người tiểu đường chỉ nên ăn 1 củ mỗi ngày.



Cà rốt là một trong những thực phẩm giúp giải độc gan hiệu quả. (Ảnh minh hoạ)

5. Cà chua

Cà chua là thực phẩm giàu chất xơ và là chất chống oxy hoá hoàn toàn tự nhiên. Hàm lượng chất xơ trong cà chua cũng hoạt động trên mức độ DNA để giải độc cơ thể.

Ngoài ra, cà chua còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A, vitamin E và nhiều chất chống oxy hoá khác giúp giải độc gan.

6. Táo

Táo chứa axit malic, một loại axit đảm bảo ống dẫn nằm trong gan luôn mở để gan có thể được làm sạch hiệu quả hơn trong quá trình làm sạch.

7. Bơ

Bơ được coi là một loại siêu thực phẩm, cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng bao gồm vitamin K, vitamin B5, vitamin E, vitamin C, folate, kali, vitamin A, magiê và nhiều dưỡng chất khác.

Quả bơ cũng chứa hợp chất làm tăng lượng glutathione tự nhiên của cơ thể, giúp đẩy chất độc ra khỏi gan.

8. Bưởi

Bưởi là một loại quả rất có lợi cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin C, lycopene, cholin và kali cũng như nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh khác. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ sức khoẻ tim mạch và tác động tích cực đến triglyceride và lipid máu.

Ngoài ra, các chất chống oxy hoá trong trái cây này cũng có thể giúp đẩy chất độc độc hại ra khỏi gan và tăng hiệu quả của chế độ ăn uống làm sạch gan.

9. Trà xanh

Trà xanh được xem là một trong những lựa chọn tốt nhất khi lựa chọn đồ uống để làm sạch gan. Các catechins trong trà xanh có thể giúp cải thiện chức năng gan.

10. Chanh

Chanh có hàm lượng vitamin C cao, là chất chống oxy hoá tự nhiên giúp cơ thể đồng bộ hoá các chất độc để làm cho độc tố có thể hấp thụ nước. Loại quả này cũng cung cấp nhiều chất có lợi cho cơ thể như phốt pho, chất xơ, magiê, sắt, đồng, flavonoid.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế