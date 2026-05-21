Sáng sớm TP.HCM đã có mưa nhiều nơi 21/05/2026 08:47

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên các khu vực như phường Phú Thọ Hòa, phường Diên Hồng, phường Phú Mỹ, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông , xã Thạnh An...

Mưa vào sáng sớm ngày 21-5 ở phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét ở những khu vực trên sau mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự báo tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới, thời tiết có xu hướng giảm mưa, đêm có mưa vài nơi, chiều tối có mưa dông chỉ xảy ra trong khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa to. Ngày nắng, nắng nóng có khả năng mở rộng.

Mưa dông thường vào thời điểm chiều, tối rất dễ kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Do vậy, người dân cần tìm chỗ tránh, trú an toàn.