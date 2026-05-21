Tháo dỡ khách sạn che chắn tầm nhìn biển Quy Nhơn

Ngày 20-5, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai xác nhận công trình khách sạn Bình Dương, nằm ven biển trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đang được nhà thầu tiến hành tháo dỡ, di dời nhằm trả lại đất cho mục đích đất công cộng.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, hoạt động tháo dỡ sẽ diễn ra trong khoảng 15 ngày. Nhà thầu đã trúng thầu tháo dỡ với số tiền hơn một tỉ đồng, được phép tận dụng các cấu kiện sắt thép công trình.
Sau dọn dẹp mặt bằng, khu đất này sẽ được bàn giao cho UBND phường Quy Nhơn Nam quản lý, sử dụng nhằm mục đích công cộng.
Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Bình Định cũ đã có quyết định thu hồi 2.843 m2 đất thuộc khách sạn Bình Dương và hoàn tất việc chuyển toàn bộ hơn 43 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ.
Đồng thời, quyết định giao 2.800 m2 đất tại số 66 Hàn Mặc Tử phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn cũ cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng Nhà điều dưỡng Binh đoàn 15.
Hiện tại, khu vực ven biển Quy Nhơn có ba khách sạn liền kề, gồm khách sạn Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến đều nằm trong vùng quy hoạch, thuộc diện phải di dời do nằm sát bờ biển, gây cản trở tầm nhìn, thuộc quy hoạch đất công cộng.
Từ năm 2015, khu vực này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung TP Quy Nhơn. Năm 2016, UBND tỉnh Bình Định cũ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 - Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn nhằm mục đích sử dụng đất công cộng.
Liên quan khu đất quy hoạch trên, năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về phương án xử lý khu đất khách sạn Hải Âu, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nằm ven biển trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, công trình khách sạn Hải Âu đã hết thời hạn thuê đất và đã được UBND tỉnh Bình Định cũ thu hồi đất; công trình này không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
Sở đưa ra 2 phương án xử lý gồm yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chấp thành quyết định thu hồi đất; cho phép khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất đến bằng với thời gian hoạt động còn lại của công trình Khách sạn Hoàng Yến (năm 2052).
Trước đó, khu đất khách sạn Hải Âu đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2019 và được gia hạn, kéo dài thời hạn đến hết tháng 8-2024 là phải di dời. Công trình có quy mô 11 tầng, 170 phòng nghỉ, tiêu chuẩn 4 sao.