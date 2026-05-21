Tháo dỡ khách sạn che chắn tầm nhìn biển Quy Nhơn 21/05/2026 09:04

(PLO)- Một trong ba khách sạn có vị trí đắc địa, che khuất tầm nhìn ven biển Quy Nhơn đã được tháo dỡ, phục vụ cho mục đích công cộng.

Ngày 20-5, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai xác nhận công trình khách sạn Bình Dương, nằm ven biển trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đang được nhà thầu tiến hành tháo dỡ, di dời nhằm trả lại đất cho mục đích đất công cộng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, hoạt động tháo dỡ sẽ diễn ra trong khoảng 15 ngày. Nhà thầu đã trúng thầu tháo dỡ với số tiền hơn một tỉ đồng, được phép tận dụng các cấu kiện sắt thép công trình.

Sau dọn dẹp mặt bằng, khu đất này sẽ được bàn giao cho UBND phường Quy Nhơn Nam quản lý, sử dụng nhằm mục đích công cộng.

Khách sạn Bình Dương đang được tháo dỡ. Ảnh: Bình Định.

Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Bình Định cũ đã có quyết định thu hồi 2.843 m2 đất thuộc khách sạn Bình Dương và hoàn tất việc chuyển toàn bộ hơn 43 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đồng thời, quyết định giao 2.800 m2 đất tại số 66 Hàn Mặc Tử phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn cũ cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng Nhà điều dưỡng Binh đoàn 15.

Cùng với khách sạn Bình Dương, còn có hai khách sạn khác là Hải Âu và Hoàng Yến nằm trong vùng quy hoạch đất phục vụ mục đích công cộng nằm ven biển Quy Nhơn.

Hiện tại, khu vực ven biển Quy Nhơn có ba khách sạn liền kề, gồm khách sạn Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến đều nằm trong vùng quy hoạch, thuộc diện phải di dời do nằm sát bờ biển, gây cản trở tầm nhìn, thuộc quy hoạch đất công cộng.

Từ năm 2015, khu vực này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung TP Quy Nhơn. Năm 2016, UBND tỉnh Bình Định cũ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 - Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn nhằm mục đích sử dụng đất công cộng.