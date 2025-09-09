Đề xuất 2 phương án xử lý khách sạn có tầm nhìn biển Quy Nhơn tuyệt đẹp 09/09/2025 07:28

(PLO)- Khu đất khách sạn Hải Âu ven biển Quy Nhơn, Gia Lai đã hết thời hạn thuê nhưng chủ dự án vẫn chưa tổ chức di dời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa đề xuất UBND tỉnh Gia Lai phương án xử lý khu đất khách sạn Hải Âu thuộc Công ty CP Xây dựng 47. Khu đất này có vị trí "vàng", nằm ven biển trên trục đường An Dương Vương thuộc phường Quy Nhơn Nam. Khách sạn được UBND tỉnh Bình Định cũ ra quyết định thu hồi đất năm 2021 do hết hạn thuê đất.

Khu đất khách sạn Hải Âu bên bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: LK.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai dẫn quy định cho rằng doanh nghiệp phải tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước và không được bồi thường.

Sở này cho rằng Luật Đất đai năm 2024 không quy định trình tự, thủ tục cho thuê lại đất đối với trường hợp đã thu hồi đất. Đồng thời, công trình này cũng không phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Sở đề xuất hai phương án xử lý đối với công trình khách sạn Hải Âu.

Phương án 1 là yêu cầu Công ty CP Xây dựng 47 chấp thành quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Định cũ năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp phải tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn, tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển.

Phương án 2 cho phép khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất bằng với thời gian hoạt động còn lại của công trình khách sạn Hoàng Yến (đến năm 2052). Cơ quan thuế rà soát, thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan về đất đai, nghĩa vụ tài chính khác liên quan phát sinh trong quá trình hoạt động.

Khách sạn Hải Âu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng phương án này sẽ tránh lãng phí nguồn lực của xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc chậm trễ thu hồi này sẽ trái với quy hoạch chung TP Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015; quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 - không gian du lịch vịnh Quy Nhơn của UBND tỉnh Gia Lai năm 2016 và trái với quy hoạch mục đích sử dụng đất công cộng.

Theo hồ sơ, khu đất khách sạn Hải Âu hết thời hạn thuê đất từ năm 2019; được gia hạn đến hết tháng 8-2024 phải di dời. Thế nhưng, đến nay công trình này vẫn tồn tại.

Khách sạn xây dựng năm 2005, quy mô 11 tầng, 170 phòng nghỉ với tiêu chuẩn bốn sao, được đánh giá là một trong trong những khách sạn có view biển đẹp nhất tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, khu đất khách sạn Hải Âu và hai khách sạn liền kề là khách sạn Bình Dương và khách sạn Hoàng Yến nằm trong diện phải giải tỏa do nằm sát bờ biển, gây cản trở tầm nhìn.

Ba khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến và Bình Dương nằm trong quy hoạch đất công cộng và không gian du lịch vịnh Quy Nhơn.

Trong đó, khách sạn Bình Dương đã đồng ý nhận hơn 43 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản và thống nhất di dời; khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến năm 2052.