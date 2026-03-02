TP.HCM: Sau nhiều năm, dự án đường Hoàng Hữu Nam vẫn chưa thể về đích

Mới đây, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý vi phạm giao thông đường bộ đối với chủ đầu tư công trình dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP.HCM.
Tại thời điểm kiểm tra, gói thầu xây lắp 1, vị trí D400, đường Hoàng Hữu Nam đã ghi nhận đơn vị thi công để vật liệu ngoài phạm vi được phép, gây cản trở giao thông. Trong đó, có nhiều cục bê tông bó vỉa và nắp cống được tập kết trên vỉa hè, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đội CSGT Rạch Chiếc đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng khắc phục.
Được biết, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam từ 7m lên 30m dài khoảng 1,7 km, đoạn Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Xa lộ Hà Nội được khởi công từ tháng 6-2015 với tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi công, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Nguyên nhân được cho là vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư cho biết dự án đã hết hạn triển khai thi công và đang chờ gia hạn. Về nhà thầu thi công vừa bị xử phạt cũng đã rút khỏi dự án.
Chủ đầu tư đã liên hệ để di dời các cục bê tông vào vị trí an toàn và khắc phục các nhắc nhở từ Đội CSGT Rạch Chiếc, hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Theo chủ đầu tư, dự án đạt khoảng 85%, bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng của 140/145 trường hợp bị ảnh hưởng.
Trường hợp địa phương bàn giao mặt bằng trong tháng 3-2026, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án hoàn thành trong năm 2026.