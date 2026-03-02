TP.HCM: Sau nhiều năm, dự án đường Hoàng Hữu Nam vẫn chưa thể về đích 02/03/2026 14:51

(PLO)- Sau nhiều năm triển khai thi công, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP.HCM vẫn bị vướng mặt bằng.

Mới đây, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý vi phạm giao thông đường bộ đối với chủ đầu tư công trình dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP.HCM.

Tại thời điểm kiểm tra, gói thầu xây lắp 1, vị trí D400, đường Hoàng Hữu Nam đã ghi nhận đơn vị thi công để vật liệu ngoài phạm vi được phép, gây cản trở giao thông. Trong đó, có nhiều cục bê tông bó vỉa và nắp cống được tập kết trên vỉa hè, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đội CSGT Rạch Chiếc đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng khắc phục.

Dự án chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng.

Được biết, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam từ 7m lên 30m dài khoảng 1,7 km, đoạn Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Xa lộ Hà Nội được khởi công từ tháng 6-2015 với tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi công, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Nguyên nhân được cho là vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư cho biết dự án đã hết hạn triển khai thi công và đang chờ gia hạn. Về nhà thầu thi công vừa bị xử phạt cũng đã rút khỏi dự án.

Chủ đầu tư đã liên hệ để di dời các cục bê tông vào vị trí an toàn và khắc phục các nhắc nhở từ Đội CSGT Rạch Chiếc, hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Theo chủ đầu tư, dự án đạt khoảng 85%, bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng của 140/145 trường hợp bị ảnh hưởng.

Trường hợp địa phương bàn giao mặt bằng trong tháng 3-2026, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án hoàn thành trong năm 2026.

Đường Hoàng Hữu Nam là tuyến đường huyết mạch ở phường Long Bình.

Tuyến đường kết nối Bến xe Miền Đông mới, metro số 1, Xa lộ Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu và Nghĩa trang TP.HCM.

Dự án đã triển khai được 10 năm.

Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên đến nay công tác thi công vẫn cầm chừng.

Tuyến đường kết nối trực tiếp với Bến xe Miền Đông mới.

Một số đoạn thuận lợi về mặt bằng đã được thảm nhựa.

Một số đoạn chưa làm vỉa hè.

Một số đoạn chưa triển khai nên đường xuống cấp, bụi bặm.

Người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đoạn vỉa hè lởm chởm.

Nhiều cục bê tông bó vỉa và nắp cống được tập kết trên vỉa hè đã được di dời vào phía trong.