Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cảng hàng không Phù Cát 01/03/2026 16:11

(PLO)-Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án đường cất hạ cánh số 2 tại khu bay cảng hàng không Phù Cát.

Ngày 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát nhằm đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay code C như A320, A321 và tương đương. Dự án có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Hiện các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị vật tư, vật liệu, tổ chức 10 mũi thi công nền đường. Trên công trường có 500 người cùng hàng trăm thiết bị máy móc đang thi công đảm bảo tiến độ.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của chính quyền địa phương, các nhà thầu thi công, tư vấn, thiết kế; đồng thời yêu cầu các đơn vị đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; xử lý an toàn các di vật, vật liệu còn sót lại trên công trường.

Thủ tướng cho rằng việc phân cấp, phân quyền cho địa phương là chủ trương đúng, song phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm. Tinh thần là vừa làm vừa kiểm tra, quyết toán đến đâu kiểm tra đến đó, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục giao tỉnh Gia Lai trực tiếp vận hành, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả khai thác sân bay.