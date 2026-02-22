Chủ tịch tỉnh Gia Lai thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 22/02/2026 15:02

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà HAGL đã đạt được trong năm qua...

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc với Tập đoàn HAGL dịp đầu Xuân Bính Ngọ.

Tiếp đoàn công tác, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL đã có những chia sẻ cởi mở với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình hoạt động trong năm 2025 và có những cam kết mạnh mẽ trong năm mới 2026.

Theo bầu Đức, năm 2025, HAGL đã đạt được những con số ấn tượng: lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản vượt mốc tỉ đô, đạt 26.892 tỉ đồng.

"Tôi sinh ra ở Đông Gia Lai, trưởng thành ở Tây Gia Lai. Suốt thời gian qua, cá nhân tôi và Tập đoàn luôn nỗ lực cống hiến hết mình vì quê hương. Trong chặng đường sắp tới, HAGL mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và đặc biệt là sự động viên tinh thần từ lãnh đạo tỉnh để doanh nghiệp tiếp tục phát triển", bầu Đức chia sẻ.

Bầu Đức đã có những chia sẻ cởi mở với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng và hướng tới vị thế công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030. Trọng tâm là hoàn thiện vùng nguyên liệu 10.000ha cà phê và xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan.

Theo bầu Đức, lợi thế về hạ tầng của Gia Lai với "2 cảng, 2 sân bay" cùng đất đỏ bazan màu mỡ là điều kiện lý tưởng để các cây trồng chủ lực như cà phê bứt phá.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà HAGL đã đạt được. Đồng thời, nhìn nhận tinh thần "máu lửa" của bầu Đức không chỉ thể hiện trong bóng đá mà còn là nguồn năng lượng tích cực cho kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tặng quà cho Tập đoàn HAGL dịp đầu Xuân 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt ấn tượng với những nghĩa cử nhân văn của Tập đoàn, điển hình là việc tặng 160 căn hộ và hàng triệu cổ phiếu cho nhân viên tại dự án khu phức hợp Phù Đổng để tri ân những người đã gắn bó với đơn vị trong lúc gian khó.

"Chính quyền cam kết sẽ luôn sát cánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm phát triển", ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn CLB HAGL tiếp tục duy trì lối đá đẹp, cống hiến và là nơi đào tạo nhân tài cho đội tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu World Cup trong tương lai.

Đặc biệt, trong năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, mong muốn Tập đoàn HAGL sẽ đứng ra tổ chức 2 giải bóng đá quốc tế quy mô. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng của Gia Lai đến với bạn bè quốc tế.

Cụ thể, tổ chức giải Festival bóng đá trẻ quốc tế vào tháng 6-2026 và giải bóng đá dành cho các đội một vào tháng 12-2026.