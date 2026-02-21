Gia Lai: Kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 21/02/2026 07:20

Ngày 20-2, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Đọc diễn văn, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn năm 1771 là sự kiện tiêu biểu của nhân dân bị áp bức, đã thực hiện được sứ mệnh thống nhất đất nước. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất đi tới thắng lợi cuối cùng, thiết lập nên một chính quyền mới, tiến bộ hơn.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời, là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Cách đây hơn hai thế kỷ, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã hiệu triệu Nhân dân phất cờ khởi nghĩa với khẩu hiệu “lấy của người giàu chia cho người nghèo”.

Phong trào Tây Sơn liên tiếp lập nên những chiến công vang dội ở Phú Yên, Phú Xuân (Huế), trực tiếp cầm quân đánh tan năm vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút, rồi tiếp tục thân chinh cầm quân ra Bắc diệt Trịnh, sắp xếp cơ đồ giao lại cho nhà Lê.

Song, sự bạc nhược của vua Lê Chiêu Thống đã tạo cơ hội cho nhà Thanh đem 29 vạn quân sang dày xéo nước ta. Trước bối cảnh đó, cuối năm 1788, Nguyễn Huệ đã “ứng mệnh trời thuận lòng người” lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu là Quang Trung, thống lĩnh đại binh tiến quân ra Bắc Hà thực hiện trọng trách cứu nước, cứu dân.

Với chiến thuật “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, chỉ trong năm ngày đêm, toàn bộ hệ thống phòng thủ và sức chống đỡ của quân Thanh đã bị đập tan. Trưa Mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Dậu năm 1789, Hoàng đế Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào kinh thành Thăng Long trong niềm hân hoan vô bờ của toàn thể Nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự lễ, cầu khấn quốc thái dân an.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao.

Phát huy tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới, tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10% tạo nền tảng vững chắc để đạt mức tăng trưởng cao hơn trong các năm tiếp theo.

Bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm tin mới, khí thế mới, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.