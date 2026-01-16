Thủ tướng: Khép lại Chiến dịch Quang Trung thần tốc, một tương lai tươi sáng mở ra 16/01/2026 11:27

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp.

Sáng 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại Miền Trung, vừa hoàn thành sớm hơn hai tuần so với mục tiêu ban đầu đề ra.

Hội nghị kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới tám tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Tốc chiến, tốc thắng và chiến thắng giòn giã

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã".

Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của tám địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ.

Tất cả đã coi đây là "việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể" và cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của Chiến dịch này.

Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc đối với những khó khăn chồng chất và những nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được về việc mất người mà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ phải hứng chịu trong thời gian vừa qua.

Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của Chiến dịch Quang Trung.

Đáng chú ý, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí.

Theo người đứng đầu Chính phủ, mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Đây cũng là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng-nghĩa xóm, nghĩa tình quân-dân, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Thủ tướng cũng nêu rõ, việc tổ chức hội nghị tổng kết không phải để báo cáo thành tích, mà là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá toàn diện những kết quả đã làm được, đặc biệt là đúc rút những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả để triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân

Thủ tướng cho rằng việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ.

Để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Một là, các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18-1-2026 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Hai là, các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định.

Ba là, triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực. Chính phủ đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia tích cực giám sát việc này.

Bốn là, tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân "thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm", nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm là, từ những kinh nghiệm trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung, các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo dựng nhiều phong trào thi đua huy động sự vào cuộc, chung tay của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi. Từ đống đổ nát, những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được dựng nên; những giọt nước mắt hôm nay không phải của đau thương, đắng cay khi mất nhà mà là giọt nước mắt của niềm vui, tình thương và hạnh phúc và sự chia sẻ. Những cái nắm tay bịn rịn trong giờ phút chia tay nhân dân của những người lính đã khép lại Chiến dịch Quang Trung thần tốc, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, một tương lai tươi sáng được mở ra. Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH