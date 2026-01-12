Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: 'Chiến dịch Quang Trung' là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng 12/01/2026 15:06

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tỉnh Gia Lai đã thần tốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", giúp nhân dân vùng thiên tai có nhà mới trước Tết.

Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ triển thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NM

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11-2025, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại đặc biệt nặng nề về nhà ở, hạ tầng và sản xuất. Toàn tỉnh có hơn 28.000 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trong đó 674 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Ngay sau khi Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã thần tốc triển khai, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc và đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, có hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 650 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động trực tiếp tham gia xây dựng nhà; các địa phương tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, bảo đảm tiến độ.

Đến nay, 100% số nhà ở cần sửa chữa đã được khắc phục xong; toàn bộ 674 căn nhà xây dựng mới đã khởi công, trong đó trên 96% số nhà đã hoàn thành và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Tuy Phước Đông.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với đời sống nhân dân vùng thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa nhận nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Tuy Phước Đông.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung cao độ, không được chủ quan, bảo đảm hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại xã Đề Gi.

Đồng thời, ông đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiệt hại, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp căn cơ về bố trí, ổn định dân cư, gắn khắc phục hậu quả trước mắt với tái thiết và phát triển bền vững, hạn chế tối đa thiệt hại trong các mùa mưa bão tiếp theo.