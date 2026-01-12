Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: 'Chiến dịch Quang Trung' là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ triển thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11-2025, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại đặc biệt nặng nề về nhà ở, hạ tầng và sản xuất. Toàn tỉnh có hơn 28.000 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trong đó 674 căn nhà bị sập hoàn toàn.
Ngay sau khi Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã thần tốc triển khai, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc và đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.
Theo đó, có hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 650 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động trực tiếp tham gia xây dựng nhà; các địa phương tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, bảo đảm tiến độ.
Đến nay, 100% số nhà ở cần sửa chữa đã được khắc phục xong; toàn bộ 674 căn nhà xây dựng mới đã khởi công, trong đó trên 96% số nhà đã hoàn thành và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-1.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với đời sống nhân dân vùng thiên tai.
Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung cao độ, không được chủ quan, bảo đảm hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.
Đồng thời, ông đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiệt hại, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp căn cơ về bố trí, ổn định dân cư, gắn khắc phục hậu quả trước mắt với tái thiết và phát triển bền vững, hạn chế tối đa thiệt hại trong các mùa mưa bão tiếp theo.
Sư đoàn 2 báo công "Chiến dịch Quang Trung"
Sáng cùng ngày, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, Gia Lai), Sư đoàn 2, thuộc Quân khu 5 đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công trước anh linh Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ sau khi hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch, Sư đoàn 2 đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 92 căn nhà (vượt chỉ tiêu chín căn nhà); sửa chữa 38/38 căn nhà bị hư hỏng nặng; khắc phục, sửa chữa hơn 27 km kênh mương nội đồng.
Sư đoàn 2 và các đơn vị trực thuộc cũng đã trao tặng 40 tivi, 56 bộ xoong nồi, 4 bếp ga, 50 quạt điện và 39 đồng hồ cho các gia đình nhận nhà mới với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng.
Quá trình thực hiện, Sư đoàn 2 đã cơ động 1.155 cán bộ, chiến sĩ triển khai một tổ kỹ thuật, 83 đội xây dựng, 38 tổ sửa chữa nhà, bảy tổ nạo vét kênh mương.