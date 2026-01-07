Đấu giá nhiều khu đất 'vàng' tại Gia Lai 07/01/2026 19:52

(PLO)-Tỉnh Gia Lai sẽ đấu giá, đấu thầu 138 dự án trong năm 2026, trong đó có nhiều vị trí đất "vàng".

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai- Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, vừa công bố danh mục 138 dự án dự kiến đấu giá, đấu thầu trên địa bàn trong năm 2026.

Theo đó, có 24 dự án được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, 114 dự án còn lại sẽ được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Khu đất vàng khách sạn Sê San sẽ được đấu giá thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực khách sạn Sê San và lân cận. Ảnh: LK.

Trong đó, có nhiều dự án lớn như khu dân cư Nam Đề Gi ở xã Cát Tiến, khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì ở phường Quy Nhơn Đông, khu đất xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ ở phường Quy Nhơn Nam, khu đô thị CK54 và khu đô thị sinh thái Trà Đa ở phường Pleiku, khách sạn Sê San ở phường Pleiku, dự án sân golf Đăk Đoa ở xã Đăk Đoa...

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, trong các dự án, khu đất sẽ đấu giá, đấu thầu trong năm 2026, có khách sạn Sê San tại trung tâm phường Pleiku.

Trước đây, khách sạn Sê San do Công ty CP thủy điện Sê San thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, vận hành kinh doanh khách sạn. Khách sạn này ngừng hoạt động, bỏ hoang hơn 5 năm nay.