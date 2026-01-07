Một phó chủ tịch Gia Lai được điều động, chỉ định làm phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 07/01/2026 11:54

(PLO)- Ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Ngọc Vinh được Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Theo TTXVN, sáng 7-1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân tặng hoa chúc mừng hai ông Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Vinh. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Tuấn Anh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư cũng chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm trọng trách mới. Trên cương vị mới, môi trường mới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương. Đồng thời, không ngừng trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, sát với thực tiễn cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983, quê ở Quảng Ngãi; là Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Tài chính-Ngân hàng; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị như Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Vụ trưởng Phụ trách rồi Vụ trưởng Vụ Công nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Từ tháng 2-2024 đến khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Tuấn Anh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, quê ở TP Hải Phòng; là Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cử nhân Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, ngôn ngữ Anh; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được Ban Bí thư chuẩn y làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ông Nguyễn Ngọc Vinh từng kinh qua các chức vụ: Phó Chánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Bí thư Huyện ủy Phong Thổ cũ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.