TP.HCM điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ 17/11/2025 18:05

(PLO)- Ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Chiều 17-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TP.HCM để được tiếp nhận và thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở KH&CN, được tiếp nhận, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch Hạ tầng - Kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp TP, Sở Văn hóa và Thể thao, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Lê Nguyên Khôi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh công tác cán bộ là nội dung quan trọng của TP, quyết định đến quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.

Ông cho biết sau hợp nhất, TP.HCM đang trong quá trình đánh giá, điều chỉnh, bố trí cán bộ để phù hợp nhất cho các vị trí công việc.

“Trong ba tháng tới, TP tiếp tục tăng cường đội ngũ cán bộ ở cơ sở, giúp cơ sở có thêm lực lượng kinh nghiệm, xuống là tác chiến, làm việc được ngay để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương”- ông Phong nói và khẳng định việc đi cơ sở cũng là quá trình để cán bộ trải nghiệm, trưởng thành.

Với các cán bộ cơ sở được điều động hôm nay, ông Lê Quốc Phong khẳng định đây là sự quan tâm rất lớn từ Thành ủy, là cơ hội để các cán bộ phát huy khả năng, gắn bó và thể hiện trách nhiệm cao nhất trong việc lãnh đạo, điều hành, phát triển địa phương.

Ông đề nghị các bộ được điều động, phân công công tác mới sẽ nhanh chóng bắt nhịp ngay với công việc và sớm có kết quả mới trong công việc.

Ông Phạm Thành Chung, tân Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Đại diện các cán bộ được trao quyết định, ông Phạm Thành Chung, tân Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã quan tâm, phân công, giao trọng trách mới.

Ông Chung khẳng định đây là vinh dự lớn và cam kết sẽ tiên phong, gương mẫu, nêu gương, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM. Ông mong lãnh đạo TP.HCM cùng hỗ trợ, chia sẻ giúp các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.