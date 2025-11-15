TP.HCM: Trang bị kỹ năng mới cho cấp ủy cơ sở sau sắp xếp bộ máy 15/11/2025 11:23

Sáng 15-11, Đảng ủy UBND TP.HCM đã khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy, Ủy ban Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở năm 2025.

Lớp học được tổ chức khai giảng và học tập đồng thời tại 3 cơ sở của Học viện Cán bộ TP.HCM ở khu vực TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ với sự tham gia của 400 học viên trong 3 ngày.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy, Ủy ban Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở năm 2025 tại cơ sở 1 Học viện Cán bộ TP.HCM, phường Bình Thạnh. Ảnh: LÊ THOA

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM tham dự và phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng khu vực Bình Dương cũ.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và nghiệp vụ quan trọng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở của các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó, góp phần đưa công tác đảng tại cơ sở đi vào nề nếp, bảo đảm chất lượng và phù hợp với thực tiễn sau sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và kiện toàn hệ thống chính trị TP.HCM.

Đây là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi mỗi cấp ủy viên không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thiện phương pháp lãnh đạo để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao.

Ông Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tại cơ sở 1 Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tại cơ sở 1 Học viện Cán bộ TP.HCM khu vực TP.HCM cũ, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Doãn Trường Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết trong bối cảnh mới với những yêu cầu mới, đòi hỏi đội ngũ cấp ủy viên phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ. Phải thường xuyên cập nhật, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, chủ trương mới để đáp ứng yêu cầu công việc, vận dụng linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: LÊ THOA

“Việc tổ chức lớp bồi dưỡng không chỉ là hoạt động thường niên, mà là bước đi chủ động, nhằm chuẩn bị tốt nhất về năng lực, tư duy và kỹ năng cho đội ngũ cấp uỷ viên trong nhiệm kỳ của Đảng ủy UBND TP” – ông Quang nói.

Theo ông Quang, các chuyên đề bồi dưỡng tập trung vào công tác xây dựng Đảng, giúp các đảng viên nắm vững quy định mới của Đảng về tổ chức, văn phòng, tuyên giáo, dân vận kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

TS Hồ Ngọc Đăng, Học viện Cán bộ TP.HCM, là giảng viên lớp bồi dưỡng. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời lồng ghép trong bài giảng, trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Cuối chương trình bồi dưỡng sẽ có phần thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc của cấp uỷ cơ sở Đảng về thực tiễn tại cơ sở.

“Tôi tin tưởng lớp bồi dưỡng cấp ủy viên năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp uỷ viên tại cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ UBND TP” – ông Quang chia sẻ.