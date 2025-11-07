Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Còn đổ thừa, sợ trách nhiệm thì không cải biến được 07/11/2025 16:51

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng nếu còn tình trạng đổ thừa, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm thì TP không phát triển được.

Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã điểm qua nhiều điểm sáng kinh tế - xã hội TP.HCM trong 10 tháng năm 2025.

Thu hút FDI dẫn đầu cả nước

Theo Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 17%; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá tốt; tổng thu ngân sách đạt 652.000 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao…

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, môi trường đầu tư tốt hơn, hấp dẫn hơn, được giới đầu tư đánh giá cao. Nếu như đầu năm 2025, tỉ lệ doanh nghiệp giải thể nhiều hơn thành lập mới thì đến nay, tỉ lệ “sinh” đã nhiều hơn “tử”; quy mô doanh nghiệp được mở rộng lên đáng kể.

10 tháng năm 2025, thu hút FDI của TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước khi đạt hơn 7,2 tỉ USD. Trong đó, có 2 tỉ USD thu hút từ lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, big data…

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết TP đã tháo gỡ cho 670/838 dự án tồn đọng, phần còn lại sẽ được cố gắng từ nay đến cuối năm. “Các sở, ngành cũng đã dám làm, biết làm nên mới đạt được các kết quả như trên” - ông nhìn nhận.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đã thực hiện giảm 30% thành phần hồ sơ, thời gian và chi phí với nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt Sở Tài chính đã cắt giảm các thủ tục đầu tư rất mạnh mẽ, tinh thần phục vụ được cải thiện, chuyển nền hành chính công quyền sang nền hành chính phục vụ.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng thừa nhận một số tồn tại cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục. Bên cạnh việc thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, công tác giải ngân đầu tư công của TP vẫn còn thấp so với kế hoạch, yêu cầu.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận đâu đó vẫn còn tình trạng sợ sệt, không dám làm, không biết làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, còn đùn đẩy. “Vào cuộc họp còn đùn đẩy, đổ qua đổ lại” – ông nói và nhìn nhận có tình trạng không chủ động chỉ đạo, thực hiện công việc của mình, không chủ động sáng tạo, còn chờ nhắc nhở.

“Nếu không khắc phục được thì không thể tiến lên, phải chủ động, năng động, sáng tạo, dám làm, biết làm. Với động cơ trong sáng thì lãnh đạo sẽ bảo vệ các đồng chí” - ông nói thêm.

Quán triệt tinh thần 'dám nghĩ, biết làm'

Thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận có nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để đạt tốc độ tăng trưởng 8,5% vào cuối năm thì quý IV phải đạt 12,4%.

Hướng đến mục tiêu này, TP.HCM phải giải ngân đầu tư công đạt 100%, kích thích sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu… Ông đề nghị cả hệ thống chính trị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Bí thư Thành ủy TP.HCM trong việc phải “rõ ràng, minh bạch, quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm” đến tận cán bộ, đảng viên.

“Chúng ta còn đổ thừa cho người này, người kia, làm thì sợ trách nhiệm, không kiên quyết chỉ đạo anh em, không mạnh mẽ thì không cải biến được. Chúng ta làm vì động cơ trong sáng, vì sự phát triển chung của TP thì chúng ta chẳng sợ gì” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông đề nghị các ngành, các cấp rà soát lại các chỉ tiêu từ đây đến cuối năm; chỉ tiêu nào hoàn thành rồi thì hoàn thành cao hơn. Song song đó, hoàn thiện quy hoạch TP.HCM dựa trên “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột phát triển” trong năm 2026.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Quốc hội. Đây sẽ là đòn bẩy, động lực mới để giúp kinh tế TP.HCM tăng trưởng.

Về đầu dự án trọng điểm năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, ông đề nghị các ngành phải làm trước công tác quy hoạch, thiết kế dự án, đặc biệt các tuyến đường sắt, cầu, đường “đối ngoại” với Đồng Nai, Tây Ninh...