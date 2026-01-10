TP.HCM: Quyền lợi BHYT thay đổi ra sao khi tổ chức lại hệ thống trạm y tế? 10/01/2026 05:28

(PLO)- Việc sắp xếp lại trạm y tế tại TP.HCM khiến nhiều người lo ngại về quyền lợi BHYT, song BHXH TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh vẫn được bảo đảm.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc sắp xếp 38 Trung tâm Y tế khu vực (gồm 168 Trạm Y tế) trực thuộc Sở Y tế thành 168 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã.

Thực hiện chủ trương này, nhằm bảo đảm quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT của người tham gia, BHXH TP.HCM đã rà soát và thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp, bảo đảm đúng quy định và thuận lợi cho người dân.

BHXH TP.HCM cho biết trước việc tổ chức lại hệ thống trạm y tế trên địa bàn TP.HCM, nhiều người tham gia BHYT bày tỏ lo ngại quyền lợi KCB có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đại diện BHXH TP.HCM khẳng định người tham gia hoàn toàn có thể yên tâm, bởi quyền lợi BHYT vẫn được bảo đảm đầy đủ, liên tục theo đúng quy định.

Ông Tiền Kiến Lượng, Phó Trưởng Phòng Quản lý điều hành Phòng Chế độ BHYT, BHXH TP.HCM, khẳng định người tham gia hoàn toàn có thể yên tâm khi quyền lợi KCB BHYT luôn được bảo đảm liên tục, đầy đủ theo đúng quy định.

Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở y tế trong giai đoạn hiện nay chỉ là chuyển đổi mô hình tổ chức, không làm thay đổi giá trị sử dụng của thẻ BHYT, cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia khi đi KCB. Việc ký kết hợp đồng KCB BHYT giữa các cơ sở y tế và cơ quan BHXH vẫn được thực hiện bình thường, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế liên tục, không bị gián đoạn.

Để chủ động trong quá trình KCB, người tham gia BHYT nên kiểm tra lại thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, bao gồm thời hạn sử dụng thẻ và nơi đăng ký KCB ban đầu. Trường hợp có nhu cầu, người tham gia được quyền đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận.

Thông tin về nơi đăng ký KCB ban đầu sẽ được cập nhật trên thẻ BHYT bản điện tử. Người dân có thể tiếp tục sử dụng thẻ BHYT bản giấy hoặc hoặc bản điện tử (CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID, VssID) khi đi KCB để được giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Đáng chú ý, theo quy định, việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu chỉ được thực hiện trong 15 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giai đoạn sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, BHXH TP.HCM tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu đến hết ngày 31-03-2026.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, BHXH TP.HCM đã và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: cập nhật địa chỉ các trạm y tế theo quyết định mới; thông báo kịp thời cho người dân về việc chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; bảo đảm nguồn thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu cho các trạm y tế; đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin các trung tâm y tế, trạm y tế trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh BHYT diễn ra liên tục.