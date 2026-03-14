Những người có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử 14/03/2026 17:20

(PLO)- Những người được chứng kiến quá trình kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu, gồm cử tri được mời, người ứng cử, đại diện cơ quan giới thiệu ứng cử và phóng viên báo chí.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong quá trình tổ chức bầu cử, việc kiểm phiếu sau khi kết thúc bỏ phiếu là khâu quan trọng, được pháp luật quy định chặt chẽ, trong đó có quy định cụ thể về những người được quyền chứng kiến việc kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Thông tư 21/2025/TT-BNV nêu rõ, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình thực tế, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 9 giờ tối cùng ngày.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri. Theo Điều 21 Thông tư 21/2025/TT-BNV, Tổ bầu cử mời hai cử tri tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu. Những người này không phải là ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu. Sau khi kiểm tra, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được niêm phong theo quy định.

Trong suốt thời gian bỏ phiếu, Tổ bầu cử bố trí thành viên thường trực bên hòm phiếu để hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu. Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục; Tổ bầu cử có trách nhiệm thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định pháp luật về bầu cử, thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu.

Trường hợp xảy ra tình huống bất thường làm gián đoạn việc bỏ phiếu, Tổ trưởng và các thành viên Tổ bầu cử phải kịp thời hội ý để xử lý. Nếu sự việc vượt quá thẩm quyền, Tổ bầu cử phải tạm dừng việc bỏ phiếu, niêm phong và quản lý chặt chẽ hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên quan, đồng thời báo cáo Ban bầu cử để có phương án giải quyết, bảo đảm việc bỏ phiếu được tiếp tục thực hiện.

Việc kiểm phiếu sau khi kết thúc bỏ phiếu được pháp luật quy định chặt chẽ. Ảnh minh họa: LÊ ÁNH.

Theo Điều 24 Thông tư 21/2025/TT-BNV, sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu để kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại phòng bỏ phiếu, trừ một số trường hợp đặc thù như khu vực bị chia cắt do thiên tai, hỏa hoạn; các giàn khoan, công trình trên biển; các đơn vị, đội tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo… khiến việc vận chuyển hòm phiếu gặp khó khăn do yếu tố khách quan.

Chỉ các thành viên của Tổ bầu cử mới được trực tiếp thực hiện việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê và niêm phong số phiếu bầu chưa sử dụng, phiếu bầu do cử tri viết hỏng (nếu có); lập biên bản thống kê việc sử dụng phiếu bầu theo mẫu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Toàn bộ phiếu chưa sử dụng và phiếu viết hỏng sau khi niêm phong được gửi đến UBND cấp xã quản lý.

Khi bắt đầu kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (nếu có). Trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưởng mời hai cử tri biết chữ, có uy tín trong Nhân dân tại địa bàn và không phải là người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc mở hòm phiếu.

Ngoài hai cử tri được mời chứng kiến, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm cũng có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và có quyền khiếu nại về việc kiểm phiếu. Bên cạnh đó, các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử, nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn để Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ.