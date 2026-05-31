Chia buồn 31/05/2026 16:15

(PLO)- Luật sư Phan Thanh Huân (sinh năm 1944), là thành viên “Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí” của Báo Pháp Luật TP.HCM, đã từ trần lúc 12 giờ 30 phút ngày 30-5-2026.

Được tin: Luật sư Phan Thanh Huân (sinh năm 1944), là thành viên “Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí” của Báo Pháp Luật TP.HCM, đã từ trần lúc 12 giờ 30 phút ngày 30-5-2026 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 17 giờ ngày 30-5-2026. Linh cữu được quàn tại số nhà 131/23 đường 3 Tháng 2, Phường Vườn Lài, TP.HCM. Lễ động quan được cử hành lúc 5 giờ 30 phút ngày 1-6-2026 (nhằm ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ), sau đó linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Đảng ủy Ban Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thành kính chia buồn cùng gia quyến.