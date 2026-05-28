Cục thuế hướng dẫn cách khai, nộp thuế khi cho thuê bất động sản 28/05/2026 17:07

(PLO)- Mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành tài liệu hướng dẫn chi tiết việc kê khai, nộp thuế với cá nhân cho thuê bất động sản.

Để thực hiện kê khai thuế đúng quy định vào năm 2026, cá nhân có thể lựa chọn kê khai theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc kê khai một lần cho cả năm.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý

Các tài liệu cần thiết bao gồm: Tờ khai thuế theo mẫu quy định (Mẫu 01/TTS); Phụ lục bảng kê chi tiết các hợp đồng cho thuê (Mẫu 01-1/BK-TTS). Bản sao Hợp đồng thuê BĐS (có chữ ký của các bên); Bản sao CCCD của người cho thuê.

Bước 2: Nộp hồ sơ kê khai

Hiện nay, cơ quan Thuế khuyến khích cá nhân thực hiện kê khai trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế để tiết kiệm thời gian. Nếu nộp trực tiếp, người nộp thuế cần đến cơ quan Thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp thuế vào ngân sách nhà nước

Sau khi nhận được thông báo thuế hoặc mã định danh khoản nộp (ID), người nộp thuế có thể nộp tiền qua các ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking), ứng dụng eTax Mobile hoặc trực tiếp tại các điểm thu hộ của Kho bạc Nhà nước.

Thời hạn nộp thuế kê khai theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

Kê khai một lần cho cả năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

Nếu không tuân thủ thời hạn, cá nhân có thể phải đối mặt với mức phạt chậm nộp (thường tính theo tỷ lệ % mỗi ngày trên số tiền thuế chậm nộp) và các hình thức xử phạt hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.